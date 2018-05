La legisladora Mónica Urquiza criticó el nivel de endeudamiento del Gobierno

USHUAIA.- La legisladora Mónica Urquiza justificó el voto negativo al convenio que la gobernadora Rosana Bertone firmó con el FFIRF, por un crédito de 120 millones de pesos para obras de pavimentación en Río Grande y de saneamiento en Ushuaia.

“Estos convenios que están suscribiendo significan más deuda”, dijo Urquiza al explicar la decisión del bloque de legisladores del MPF de no acompañar con su voto el proyecto que remitió el Ejecutivo Provincial a la Legislatura.

“Los recursos no se ejecutan, las obras no se llevan adelante y no tiene límite. Expliquémosle a la gente que estos convenios que están suscribiendo significan más deuda. Me llama la atención decir que nos oponemos por oponernos, porque hemos dado sendas explicaciones y argumentos de por qué apoyamos algunas leyes y otras no”, indicó Urquiza.

Sobre las críticas que hizo el Ejecutivo Provincial por no acompañar el convenio de Bertone con el FFIRF, Urquiza aseguró que, “si yo me hubiera querido diferenciar del Gobierno, hubiese votado en contra la Ley de Salud Mental, el Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), y el Laboratorio del Fin del Mundo; y son leyes que salieron aprobadas por unanimidad del cuerpo”.

Situación del IPES

Luego que no prosperara el tratamiento sobre tablas, en la sesión del pasado jueves; los legisladores del MPF presentaron este lunes, por mesa de entrada, el proyecto de ley que apunta a declarar la nulidad absoluta de la intervención del IPES en Ushuaia por parte del Ministerio de Educación, como así también restablecer en el ejercicio de sus funciones a sus autoridades.

Urquiza recordó que “hace más de dos meses que nuestro bloque ha solicitado, en el ámbito de la Comisión de Educación, la presencia de las autoridades del Ministerio y del IPES; estamos en junio y la Comisión tuvo una sola reunión a principios de abril”.

Además, la parlamentaria del MPF indicó que el jueves pasado se logró que “la propia legisladora Andrea Freites se comprometiera a que en el transcurso de la semana asista el Ministro de Educación”.