Asamblea de ATE rechazó el acuerdo salarial con el Gobierno provincial

“Se aprobó por mayoría la no aceptación”, dijo el dirigente de ATE Marcelo Córdoba y argumentó que el rechazo se debe a la no inclusión dentro del aumento al sector de los jubilados. “Instamos al Gobierno a sentarnos a negociar nuevamente”, afirmó

RÍO GRANDE.- El dirigente de ATE, Marcelo Córdoba, señaló ayer por la tarde luego de una concurrida asamblea que “estamos contentos con la asistencia de los compañeros y se decidió no aceptar el acuerdo por muchas razones, pero la principal tiene que ver con la condición en cuanto al monto no remunerativo para que sean alcanzados nuestros compañeros jubilados que están pasando un momento tan difícil como los activos”.

“Nosotros le damos valor a la mesa de negociación, esta es una no aceptación en cuanto al punto del único monto de 6 mil pesos en dos cuotas no remunerativo que deja afuera a los jubilados e instamos al Gobierno provincial para que abra la mesa de discusión para llegar al 16 de agosto acordada una pauta salarial escalafonaria”, afirmó.

En este orden precisó que “es posible que el Gobierno avance unilateralmente con la aplicación del aumento, las experiencias nos dicen que si, nos ha pasado con Ríos y otros gobiernos que tomaron decisiones unilaterales”.

“El Sindicato no se puede permitir aceptar este tipo de recomposición salarial más allá de que es positivo en virtud a la coyuntura y que algunos compañeros iban a tener algún alivio en estos días, pero el tema de fondo no ha sido resuelto”, añadió.

“Esto es porque somos solidarios, porque somos de ATE y no podemos aceptar que nuestros compañeros jubilados, que también transitaron las calles, y nosotros miremos para otro lado cuando están pasando un momento tan difícil como el nuestro.

Córdoba indicó que “aceptar estas condiciones era entregar derechos como es cobrar un salario en negro, lamentablemente es así, pero también tenemos que dejar claro que esta discusión, la reapertura del 23 de mayo se dio gracias a la lucha de tres semanas de esta organización gremial y gracias a que salimos a la calle la pudimos reabrir y logramos estos puntos que algunos son positivos.

Sin embargo remarcó que “no podemos dejar de lado ni de mirar solidariamente con la necesidad que están pasando miles de compañeros jubilados que están pasando un momento tan difícil como los activos”.

Córdoba hizo un llamado “a aquellos compañeros que se quedan en sus casas porque si no hay lucha y no hay calle no nos van a dar absolutamente nada y lo único que nos va a suceder es perder derechos” dijo y agregó que “lo que buscamos es incentivar a aquellos compañeros que no se animan a salir porque delegar y criticar es más importante, cuando lo importante es que tenemos que hacer algo, peor es no hacer nada”.

“Este es el camino a seguir el 16 de agosto cuando retomemos la discusión con el Gobierno provincial e insto al Gobierno no llegar al 16 de agosto para ver qué vamos a hacer, los insto a que la semana que viene nos sentemos para ver cómo mejoramos el salario escalafonario para el 16 de agosto”, añadió.

Durante la asamblea se escucharon criticas a la escasa participación de jubilados. Los jubilados son jubilados y tenemos que acompañarlos y convocarlos, hay dos o tres centros de jubilados que no nos acompañaron, quiero dejar claro que para dentro de diez días vamos a convocar a la conducción del nuevo centro para que podemos luchar juntos.