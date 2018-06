Camioneros para hoy con la CTA y se suma al paro convocado por la CGT el 25 de junio

En lo que queda del mes podría haber, al menos, tres paros de Camioneros. La huelga de este jueves 14 combina el reclamo por la situación económica -el ajuste, la inflación y el atraso de las paritarias- con la demanda puntual del sindicato que lidera Hugo Moyano, que exige un aumento salarial del 27 por ciento. Se suman los docentes y tampoco habrá clases, pero el resto de las actividades (bancos, comercio, transporte público, etc.) serán normales.

RÍO GRANDE.- Arrancó hoy en todo el país un paro conjunto entre el Sindicato de Camioneros y la CTA que en Tierra del Fuego se sentirá no solo con el paro de camioneros sino que además no habrá clases. No está previsto, sin embargo, que haya cortes ni bloqueos de rutas por parte de los transportistas aunque sí al menos 22 piquetes en las distintas empresas. Otras actividades como el transporte público, la actividad bancaria y el comercio se mantendrán con normaldiad.

Guillermo Vargas, secretario de Prensa del Sindicato de Camioneros, dijo que “los dirigentes sindicales saben que los trabajadores hoy los necesitan, la realidad que vive hoy cada uno de los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales, y no pueden tener miedo a alguna carpeta o situaciones que el Gobierno use como apriete siendo mentiras. El movimiento obrero necesita estar unido”.

“Creo que ha anunciado Moyano dar la lucha, con la CGT o sin la CGT, que es un poco la vuelta al ruedo a la defensa de la totalidad de las organizaciones”, añadió el dirigente sindical.

Vargas expresó además que “esto ha sido un trabajo de decir muchas verdades, porque si no es el gremio de Camioneros el que sale a hacer el ruido por la reforma laboral, la reducción que quiere hacer el Gobierno del 40% de zona de los trabajadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, y muchas circunstancias que hoy perjudican a cada uno de los convenios colectivos de trabajo, era muy triste, era la finalización de algunas organización sindicales”.

El gremialista aseguró que “la confirmación nuestra es que vamos al paro el jueves 14, junto con la CTA, y el 25 como Camioneros integra la CGT, así que va a volver a parar”.

Asimismo adelantó que este jueves Tierra del Fuego van a haber entre 20 y 22 puntos de piquete, pero no cortes de rutas. “Los compañeros en cada una de las actividades van a estar nucleando en las empresas, y el paro se va a consolidar en varios lados. La gente no va a ir a trabajar, la rama láctea por ejemplo se va a quedar en una sola empresa y el eje central va a estar en Ruta 3 y D´Agostini frente a las naves de Vesprini”, precisó.

Respecto al reclamo salarial del sector puntualmente que alcanza el 27%, Vargas indicó que “la Cámara no ha modificado el ofrecimiento de un 15% en tres cuotas sin poder discutir las definiciones sobre la reforma laboral del convenio, no hubo una propuesta mejor por lo cual el paro se ratificó para el día jueves”.

“Se vienen semanas complicadas porque no se descarta un paro camionero también la semana entrante entre el 20 o 21 sumado al paro que convocó la CGT para el 25 de junio”, indicó.

Finalmente, en cuanto a la convocatoria de la UOM para el 20 de junio, Vargas expresó que “hay luchas que se llevan desde cada organización gremial y hay luchas que se pueden llevar desde la CGT, lo que a nuestro entender debe pasar es que la CGT convoque a las organizaciones gremiales. Nosotros en algún momento hemos participado pero se ha como alejado de la CGT Río Grande, por ahora no vamos participar de la convocatoria del 20 pero no lo descartamos”.

Pedido a los vecinos

Desde los Municipios se recordó que por la medida de fuerza no habrá recolección de residuos en las tres ciudades en los turnos matutino y vespertino este 14 de junio, por lo tanto no deben sacar la basura mientras dure la medida de fuerza.