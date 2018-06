Carta abierta: Que los fueguinos saquen sus propias conclusiones y decidan quién dice la verdad

En relación al twitt del Vicegobernador Arcando, bañándose en las Termas, y que luego fue eliminado de su cuenta, es necesario aclarar que el Presidente de la Legislatura se metió de prepo y no le pidió permiso a ningún integrante de la empresa concesionaria para bañarse. Emilio Saenz le pidió la llave al Sr. Reyes para mostrarle el lugar al periodista Sergio Lapegüe, y Arcando se coló. Llama la atención que este periodista no informara nada sobre las Termas y porqué están cerradas al público, como también sorprende que el panadero dijera que no sabe lo que pasa con las termas, cuando yo se lo expliqué personalmente.

Arcando pretende engañar a los fueguinos, cuando dice que Manfredotti recuperó las Termas porque tenía ese espacio sin explotar, lo que es una doble falacia, atento a que no fue una recuperación sino un despojo, ya que no había incumplimientos de la concesionaria, y además porque siempre fueron explotadas, hasta que el año 2001 el gobierno de Manfredotti y Gallo, le inventó a la empresa incumplimientos al contrato y lo rescindieron. En consecuencia, la concesionaria le inició juicio a la Provincia, y cuando otro gobierno provincial advirtió que perdería el pleito y además de devolver las Termas debería pagar una colosal indemnización, en el año 2006 la Provincia procedió a devolver las Termas retornando al contrato firmado en 1988 y desistiendo la empresa de los daños y perjuicios.

Después de la devolución de las Termas, el lugar se encontraba en estado de abandono y con gran deterioro: se habían robado el alambrado perimetral colocado por la empresa; habían destruido los asadores; habían destruido los techamientos sobre las piletas; habían destrozado los senderos y otros destrozos de magnitud; lo que demuestra otra falacia de Arcando, cuando dijo que el lugar nunca creció más de lo que muestran las fotos.

La verdad sobre las Termas, la reveló el propio Arcando, cuando le dijo al otro diario local, que necesitaban las Termas para venderlas a otro y que contaba para eso con la ayuda del Fiscal de Estado. Se sincera y señala que tenía otro candidato para el negocio, y que el representante legal de la Provincia lo secundaba, y que para que ello fuera posible, primero había que sacarle la concesión a la empresa que apostó al futuro turístico, e invirtió primero en el lugar y de su propio bolsillo y después firmó el contrato. A confesión de parte relevo de prueba.

Fue el Fiscal de Estado quién echó a la empresa de las Termas, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, con la excusa de no haber hecho la mensura, cuando según el contrato, la mensura podía realizarla el Gobierno, y fue él, el que adujo incumplimientos cuando el acta de constatación N° 52/01 confeccionada por funcionarios provinciales dice que las obras de infraestructura habían sido hechas por la concesionaria, y es el que le mintió al Gobierno provincial por escrito, diciendo que el convenio de devolución de las termas era cosa juzgada y que no se podía discutir nada sobre este tema, lo que no es cierto ya que el Superior Tribunal jamás homologó el convenio de restitución de las Termas.

Contrasta lo actuado por el Gobierno provincial de expropiar tierras de propiedad de estancieros fueguinos, para la construcción del Corredor del Beagle, con lo expresado públicamente por los dueños de las tierras, respecto a que era y es su voluntad, ceder gratis el espacio expropiado y es increíble, amén de ser disparatado, que un legislador provincial que no es peronista, salga a justificar esa expropiación, como si fuera dependiente de la empresa que construirá el camino, ya que manifiesta que como los dueños no autorizaron a la empresa a entrar al casco de la estancia para hacer los estudios, se debió utilizar el mecanismo de la expropiación. Es un disparate, asimismo, que se expropie cuando no existía todavía un proyecto definitivo para la construcción del camino costero, al igual que tampoco se tuvo en cuenta la existencia de un yacimiento arqueológico milenario, que podría ser destruido atento a que el camino a construirse pasaría por encima del mismo.

Respecto a la ley N° 597, cuestionada por la concesionaria y declarada válida por el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia, fue la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Longhitano durante el gobierno de Cóccaro, los que pusieron esa ley en el convenio de devolución de las Termas, para que sea el Superior Tribunal quién la declare inaplicable a la empresa Transporte Roanmat SRL, ello debido a que es lo que legalmente corresponde, ya que esa ley viola lo que dice el contrato de concesión, al que se retornaba con la firma del convenio transaccional en el 2006, y también porque se sancionó después de casi tres años de iniciado el juicio contra la Provincia, por haber sido ilegítima la rescisión hecha por el manfredotismo, del contrato de concesión.

El Superior Tribunal de manera inaudita y fallando contrario a derecho la declara válida, y es por eso que pongo a disposición del que la quiera leer, la absurda sentencia dictada en contra de la empresa, razón por la cuál el Estudio Jurídico que patrocina a la empresa, irá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se repare este accionar antijurídico y de mala fe, lo que no es una casualidad, ya que con el juicio del Puerto de Río Grande actuaron igual, y la Corte les revocó el fallo.

No me sorprende lo actuado por el Superior Tribunal, ya que es una constante para con la empresa concesionaria. En efecto, ordenó en el 2001 un lanzamiento ilegal contra la empresa de las termas, receptando argumentos inventados por el poder político. No realizó el control obligatorio de legalidad sobre el convenio del 2006 y se olvidó de declarar inaplicable a la empresa la ley 597, cuando le pidieron que homologaran dicho convenio. Declararon válida respecto de la empresa concesionaria esta ley, cuando todos los abogados del mundo, saben que no es así, razón por la cual la empresa denunciará penalmente a los jueces del Superior Tribunal. Finalmente, cuando la empresa demandó la escrituración del exaserradero Martínez, adquirido como complemento de las Termas por la empresa, el Superior rechazó la demanda, porque no estaban en Catastro los originales de los planos de obra presentados por la concesionaria, planos que alguien se robó, ya que los mismos fueron debidamente recepcionados, como lo señala el testimonio de quién fuera la Directora de Tierras, en la causa penal en trámite, ante la denuncia efectuada por la empresa que represento.

En Tolhuin, se está utilizando esta ley 597 para entregar grandes extensiones de tierra fiscales, entre las que se encuentran ocho hectáreas para poner una cantera a la entrada de las Termas, y otras ocho hectáreas a la empresa que utiliza el agua mineral proveniente de una surgente natural existente en cercanías de la zona termal, cuando están construyendo un galpón de solo 250 m².

Además de lucrar indebidamente desde hace años esta empresa que se lleva el agua mineral para venderla, lo hace aprovechando los análisis y estudios técnicos hechos hace años con la logística de la concesionaria de las Termas. Es decir que extraen el agua con el ingreso de camiones tanque, lo que viene destruyendo el camino construido hace años por la empresa para el tránsito de vehículos livianos y de turismo. Además está expresamente prohibido el tráfico de camiones pesados por el camino que la empresa construyó.

Cuando echaron a la empresa de las Termas en el 2001, las máquinas y los vehículos que eran utilizados durante todo el año para mantener en buen estado el camino termal de 16 km de largo, quedaron abandonadas, con el Estado provincial como depositario judicial, en los playones de vialidad.

Que los fueguinos saquen sus propias conclusiones sobre los hechos narrados y decidan a quiénes hay que creerles y quiénes son los que no dicen la verdad ya que necesitamos y nos merecemos todos un gobierno honrado y una justicia creíble, por lo que si es necesario, haré todas las denuncias penales que hagan falta, y seguiré publicando la verdad como siempre lo hice, ya que nada ni nadie me hará callar.