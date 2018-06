Caso Valle de Lobos, a juicio

Después de la indagatoria realizada a Walter Callo, imputado en la causa por maltrato animal, desde la ONG Patitas Tolhuin afirmaron que esperan llegar al juicio. “Queremos que haya una condena, que sea un ejemplo para los casos de maltrato animal”, declaró Susana Sosa, presidenta de Patitas.

RIO GRANDE.- Luego de la indagatoria, la ONG Patitas Tolhuin, buscará llevar a juicio a Walter Callo, por maltrato animal y abandono de los perros de Valle de Lobos.

Lejos de la posibilidad de acceder al pedido de una mediación, Susana Sosa admitió que lo que se busca es llevar el caso a juicio. “Hablando con el abogado, decidimos que no queríamos mediación ni probation, porque el denunciado no tiene con quien mediar, porque según la ley debería mediar con la víctima, que son los perros, y no hablan o muchos de ellos, están muertos. Además la probation, requiere que el denunciado tenga que remediar el daño que provocó, y acá no hay forma de remediar nada porque los perros muertos, seguirán muertos”, agregó Susana.

Según los testimonios presentados en la causa, de 80 perros presentes en esa época, cuando Patitas tomó conocimiento del caso quedaban 55; actualmente, hay 40.

“No hay documentos en los que consten las cantidades de perros, nombres, nada. Pero porque nadie los controló nunca. Ni en el InFueTur, ni el Ministerio de Salud. Nadie les pidió documentación de los animales, para ver si estaban enfermos, o si tenían las vacunas, aunque sea. No importaba si la gente iba, tocaba los animales, y después comían en el espacio que tenían en el predio, junto a los perros con sarna y piojos”, detalló la mujer.

Además, Susana celebró el hecho de que el Juez Javier de Gamas Soler, diera intervención a la Secretaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, de la provincia, entendiendo que son la autoridad de aplicación, ya que están bajo la reglamentación de la ley 1146 que regula el manejo de perros.

“Hace un año desde el 5 de julio, que sale la reglamentación deberían haberse hecho cargo, pero hasta mayo, que el juez les dice deben intervenir no habían asumido tareas. Pero bueno, finalmente se pusieron a trabajar así que es un gran avance. Están haciendo los controles, pidieron papeles, se presentaron el centro”, declaró Sosa.

Y agregó: “Lo que más queremos es que se conozca lo que pasó. Los testimonios que dio la gente son desgarradores. Hay algunos de ellos que cuentan como vieron morir los perros desnutridos, agotados, inmediatamente después de la misma carrera que se organiza en septiembre, todos los años. Y la verdad que esto no puede quedar impune. Realmente, una condena de 15 días a un año, no alcanza y es excarcelable, pero de todos modos queremos que haya una condena, que sirva de ejemplo”.

“En Argentina el animal no es un sujeto de derecho, para el código penal. Que te rompan la pata de una mesa, es lo mismo que te rompan tu perro, o que maten un caballo como ha pasado, o los guanacos. Es momento de llegar a leyes más sensibles. Y nosotros vamos por el juicio y la condena”, enfatizó la mujer.