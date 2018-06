Delegación de San Martín viaja a Chile

RIO GRANDE.- Durante el próximo fin de semana se desarrollará en Punta Arenas (Chile) una Campamento y Torneo patagónico de tenis de mesa, con la participación de jugadores y entrenados de aquella localidad, Río Grande y Río Gallegos.

Desde esta localidad partirá el viernes una delegación de la Escuela de Tenis de Mesa del club San Martín, a cargo del Instructor (Nivel I) Mario Velázquez. El grupo estará compuesto por 14 jugadores, quienes recibieron un importante auspicio de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

Tres de ellos competirán en Primera categoría, y los once restantes se presentarán en su división de edad, y en la inmediata superior. Entonces habrá riograndenses en Primera, Segunda, Sub 21, Sub 15, Sub 11 y Sub 13.

La actividad en la capital de la Región de Magallanes es organizada por la Escuela Speed Ball, que dirige José Luis Maldonado, y cuyos jugadores visitaron Río Grande el sábado 5 de mayo del presente año, en oportunidad de jugarse en el Polideportivo Eduardo Rogolini (del club San Martín) un certamen de características similares.

Mientras tanto, en los Juegos Sudamericanos, Brasil 2 le ganó la final de dobles mixto a Colombia (4-2), ubicándose terceros Argentina 3-4 vs. Brasil 2) y Ecuador 1 (1-4 vs. Colombia). Hoy finalizará la actividad de esta disciplina en Cochabamba.

Delegación Club San Martín

O/Jugador/a Categoría

1.Cristian Daniel Hernández Primera

2.Cintia Antonela Roldán Primera

3.Mauricio Eduardo Soto Primera

4.Enzo Almonacid Sub 21/Primera

5.Julieta Anahí Burgos Sub 15/Segunda

6.Lucía Daniela Campano Sub 15/Segunda

7.Daira Candela Cruz Sub 15/Segunda

8.Cristian Benjamín Hernández Sub 15/Segunda

9.Uriel Alejandro Ledesma Sub 15/Segunda

10.Felipe Oyarzún Sub 15/Segunda

11.Giovanni Marcelo Sánchez Sub 15/Segunda

12.Martina Ulloa Sub 15/Segunda

13.Mariano Nicolás Torres Sub 13/Sub 15

14.Tomás Sirgo Sub 11/Sub 13

15.Mario Ricardo Velázquez Entrenador