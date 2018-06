El Rejunte y Metalúrgico, los invictos en masculino

RIO GRANDE.- Tras la disputa de la quinta jornada de la Liga provincial de Voleibol (LPV), que organiza la Secretaría de Deportes de la provincia, hay solamente dos invictos en la categoría masculina: El Rejunte y Metalúrgico.

El primero de los dos elencos venció a Axion en sets corridos (3-0), dejando sin esa condición a su oponente, que en el cierre de la actividad superaría por 3-1 a Los Wilson.

Metalúrgico, en tanto, derrotó por 3-0 al Sub 19 de la misma institución, elencos que más tarde doblegaría a UTN, por el mismo marcador. En el primer juego de esta rama, Fusión le ganó 3-0 a Estrella Austral, el colista del certamen.

En femenino, or su parte, la cartelera fue más acotada: Parque Rojo mantuvo el invicto al imponerse por 3-1 a Axion, al tiempo que Fusión venció en sets corridos a Parque Verde. Y se postergó el duelo entre ambas formaciones de Parque.

La etapa clasificatoria está previsto que finalice el domingo 8 de julio, y una semana más tarde se definirán las posiciones finales: en ambas ramas jugarán el 7º vs. el 8º (7º puesto); el 5º vs. el 6º (5º puesto); el 3º vs. el 4º (3º puesto); y el 1º vs. el 2º (1º puesto).

Posiciones – Femenino

P/Equipo Pt. J Sf Sc Cf.

1.Metalúrgico 8 4 4 0 12 0 Max

2.QRU 6 3 3 0 9 0 Max

3.Parque Rojo 6 3 3 0 9 1 9,00

4.CDM 4 2 2 0 6 0 Max

5.Soberanía 4 3 2 1 6 4 1,50

6.Fusión 4 5 2 3 6 9 0,66

7.Estrella Austral 0 4 0 4 1 12 0,08

8.Axion 0 4 0 4 1 12 0,08

9.Parque Verde 0 4 0 4 0 12 Min

Jornada 1 (06/05, Haspen): Fusión-Parque Rojo 0-3, Axion-Metalúrgico 0-3, Soberanía-Estrella Austral 3-1. Jornada 2 (13/05, Haspen): QRU-Fusión 3-0, Metalúrgico-Soberanía 3-0, Parque Rojo-Estrella Austral 3-0, Soberanía-Parque Verde 3-0. Jornada 3 (20/05, Haspen): Fusión-Axion 3-0, Metalúrgico-Parque Verde 3-0, QRU-Estrella Austral 3-0. Jornada 4 (27/05, Escuela Nº 21): CDM-Estrella Austral 3-0, Fusión-Metalúrgico 0-3, QRU-Axion 3-0, CDM-Parque Verde 3-0. Jornada 5 (03/06, Haspen): Axion-Parque Rojo 1-3, Fusión-Parque Verde 3-0, Parque Rojo-Parque Verde postergado. Jornada 6 (10/06): 14:30 CDM-Metalúrgico, 16:00 QRU-Soberanía, 17:30 QRU-CDM, 19:00 CDM-Parque Rojo, 20:30 Parque Rojo-Parque Verde.

Posiciones – Masculino

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc Cf.

1.El Rejunte 10 5 5 0 15 1 15,00

2.Metalúrgico 8 4 4 0 12 0 Max

3.Axion 6 6 3 1 9 5 1,80

4.Fusión 4 4 2 2 6 6 1,00

5.Metalúrgico Sub 19 4 5 2 3 8 10 0,80

6.Los Wilson 2 4 1 3 4 9 0,44

7.UTN 2 4 1 3 3 9 0,33

8.Soberanía 0 3 0 3 1 9 0,11

9.Estrella Austral 0 3 0 3 0 9 Min

Jornada 1 (06/05, Haspen): Fusión-El Rejunte 0-3, Los Wilson-Estrella Austral 3-0, Fusión-Soberanía 3-0, Metalúrgico S19-Axion 1-3. Jornada 2 (13/05, Haspen): Soberanía-UTN 0-3, Matalúrgico-Fusión 3-0, El Rejunte-Wilson 3-0. Jornada 3 (20/05, Haspen): Axion-UTN 3-0, El Rejunte-Estrella Austral 3-0, Metalúrgico-Los Wilson 3-0, Metalúrgico-UTN 3-0. Jornada 4 (27/05, Escuela Nº 21): Metalúrgico Sub 19-Soberanía 3-1, Metalúrgico Sub 19-El Rejunte 1-3. Jornada 5 (03/06, Haspen): Fusión-Estrella Austral 3-0, Axion-El Rejunte 0-3, Metalúrgico-Metalúrgico Sub 19 3-0, Metalúrgico Sub 19-UTN 3-0, Axion-Los Wilson 3-1. Jornada 6 (10/06): 10:00 Metalúrgico-Estrella Austral, 11:30 Metalúrgico Sub 19-Fusión, 13:00 Axion-Soberanía.