El senador Catalán Magni cambió de opinión

USHUAIA.- Hasta hace algunas semanas, el senador nacional Julio Catalán Magni integraba la lista de quienes votarían en contra ante la inminente votación por la legalización del aborto, que tendrá lugar en la Cámara Baja el miércoles 13. Sin embargo, el parlamentario fueguino acaba de hacer pública su posición: votará a favor de que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal.

A fines de febrero de este año el legislador nacional se había expresado “a favor de la vida, tanto del bebé como de la mamá”. “Somos católicos, apostólicos y romanos y lo último que haríamos sería ir en contra de la vida”, había dicho en declaraciones al Diario Prensa asegurando que el Gobierno nacional buscaba con el proyecto de legalización “desviar la discusión de temas más importantes”.

Tres meses después su opinión cambió rotundamente y anunció que votará a favor de la legalización del aborto en la sesión del 13 de junio.

“En mi mirada ni bien arrancó la discusión yo me anclé en mi ideología religiosa, soy católico apostólico romano y claramente me anclé en la vida y tomé cierta distancia, pero decidí escuchar antes de opinar y no apurarme, pero dije que estaba a favor de la vida y que quería ser abierto y amplio a la hora de escuchar”, dijo.

Catalán Magni afirmó que “después de todo el debate que se dio en la Cámara Baja, me parece claramente que no hay que pensar mucho más, cuando uno empieza a escuchar y a asesorarse, a estar cerca de los que saben más que uno, creo que una de las virtudes que tiene que tener una persona es saber decir acá tenía una mirada equivocada”.

“Hoy creo que claramente hay que despenalizar el aborto y permitir que los embarazos no deseados en el ámbito que corresponde y con el control que corresponde, con el Estado presente y ayudando, acompañando, permitir que esto avance y que nos saquemos la careta de algo que realmente existe y genera mucho dolor”, remarcó.