En la Escuela Nº 4, los últimos finalistas

RIO GRANDE.- O’Higgins Celeste (1º en la etapa clasificatoria)-Real Madrid Amarillo (4º), a las 10:00; y Aguilas del Sur (1º)-Sol Naciente (4º), desde las 11:00, dirimirán en el gimnasio de la Escuela Nº 4 “Remolcador Guaraní” los últimos equipos finalistas del Campeonato Apertura 2018 de futsal femenino (CAFS), en primera División A y C, respectivamente.

El domingo 17 están previstas las respectivas finales, para las cuales ya están clasificados Quilmes (A), Cóndor FC (C) y Racing vs. San Martín (Primera División B). Y los partidos por el 3º puesto, que tendrán como protagonistas a Boca RG (A), Atlético Juventud Fueguina (C) y Tigre vs. San Francisco (Primera División B).