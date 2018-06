Facundo Di Gennaro correrá la próxima con Lucas Yerobi

USHUAIA.- El volante capitalino Facundo Di Gennaro, que fue tercero el fin de semana en la Senior Nacional de la ROTAX Argentina que disputó una nueva cita en Buenos Aires, confirmó que Lucas Yerobi será su invitado para la siguiente fecha a la cual volverá a asistir junto al equipo Indiana Veloz Engine.

“El viernes comenzamos con pruebas libres donde nos metimos en los primeros lugares, pero el domingo no arrancamos nada bien con un golpe fuerte contra otros pilotos que no pude esquivar y se rompió mucho el karting. Sin embargo el equipo trabajó a destajo para reparar la unidad y pudimos ser cuartos en la segunda tanda”, inició el relato Di Gennaro.

Y agregó que “para la clasificación optamos por salir detrás de un piloto rápido pero la falta de experiencia y el tráfico en pista no me dejó realizar una buena vuelta entrando sexto. Además me sumó un recargo por ser debutante y quedé décimo. Largué la primera serie y fui octavo, peleé un montón para poder avanzar en la final y pude quedar tercero, una locura para mí”.

“La verdad que relindo haber ido a correr, debutar y volver con un podio. Es algo soñado para mí por todo el esfuerzo que hacemos para ir. La idea sigue siendo aprender todo lo que se pueda en este nivel que es espectacular”, enfatizó, antes de confirmar que “Lucas Yerobi va a ser mi invitado para la próxima fecha que se llevará a cabo en el kartódromo de Zárate el 29 de julio”.

Sin dudas dos pilotos de jerarquía, uno joven que promete y un experimentado que no se cansa de dar cátedra cuando se sube a algo que tenga motor. Grandes noticias para los fueguinos.

Arranca la acción en el TN

El Turismo Nacional arranca con su actividad este viernes en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde regresa después de tres años de ausencia. La Clase 2 saldrá a escena para afrontar los entrenamientos y la clasificación.

Desde las 11.30 tomarán contacto con la pista, mientras que a las 16:00 será el momento de clasificar. En escena estará el concordiense Gabriel Scordia con un Ford Fiesta Kinetic. Se trata del único entrerriano que intervendrá en la divisional menor. En tanto que la Clase 3 tendrá a Mariano Werner con un Fiat Tipo. El paranaense ostenta dos triunfos en la temporada, La Pampa y la última fecha de Neuquén.

En tanto que por la tarde se realizará la presentación en la casa central de Río Uruguay Seguros en calle 14 de Julio 20, donde asistirán autoridades de la categoría, como también los pilotos protagonistas de la quinta fecha.

El precio de entradas generales para los tres días de actividad será de 250 pesos, mientras que el ingreso al sector de boxes costará 600 pesos. Quienes compren sus entradas, con el número que figura en el precinto de acceso que reciben al ingresar, participarán por el sorteo de cinco motos 110cc, las cuales se sortearán el sábado 16, finalizada la actividad del día.