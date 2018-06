Gabriel Maidana entrena en Río y es campeón brasileño

RIO GRANDE.- “Lo más resonante en los que respecta a nuestra Escuela es que pudimos enviar a Gabriel “Chechu” Maidana a la central de la Academia a la que representamos, en Río de Janeiro”. Así reseñaba el instructor Carlos Piana la actualidad de su disciplina en la ciudad, en la que también existen otras Escuelas.

“Chechu tiene 18 años, lo llevamos varias veces a Brasil. Tiene un gran talento para esto, pero como era menor no podía quedarse en el extranjero hasta ser mayor. Los profesores de allá ya nos habían ofertado darle un lugar en la Academia, esto es a la vieja usanza, como en esas películas viejas de Japón, el alumno vive en el tatami, en el mismo lugar donde practica, en el mismo piso donde de día entrena. Está dedicado 100 % a esto, con mucha disciplina. Se levanta bien temprano, y tiene tres clases diarias”.

El deportista riograndense, galardonado en 2017 y 2018 con los premios que entrega la Agencia Municipal de Deportes y la Secretaría de Deportes de la provincia, se encuentra desde hace un par de meses en la Academia Fabricio International Team, en la avenida Nuestra Señora de Copacabana, en Río de Janeiro, con el Maestro Fabricio Costa Martins”.

En primera persona

“Llegué a Río de Janeiro el 10 de abril, hace dos meses que estoy acá. Tengo un compañero brasileño de 18 años, en las mismas condiciones que yo. El primer mes fue de adaptación, se siente el cambio de clima, hay que entrar en ritmo. Un mes y medio después, el sábado 26 de mayo, en San Pablo, competí en mi primer torneo, el Campeonato Brasileño, en donde logre ganar el título en la categoría de hasta 82 kilos, faixa (faja o cinturón) violeta adulto”, nos comentó Maidana, quien el 29 de julio cumplirá 19 años.

“Un día común arranca a las 6:30, comiendo una fruta antes de entrenar, de 7:00 a 9:00, cuando paro para desayunar. De 10:30 y hasta el mediodía me encargo de hacer algunas posiciones en el tatami. Luego almuerzo, descansamos, y hacemos una siesta. A las 16:00 o a las 18:00, depende de qué día sea, nos espera nuevamente el gimnasio, hasta las 22:00. A esa hora ceno, y se termina mi jornada. Por ahora todo el entrenamiento es dentro de la Academia, hasta que llegue el periodo de enfoque en la parte física, en julio tenemos el Campeonato Mundial, nuevamente en San Pablo”.

El regreso

El juvenil retornará al país en agosto, aunque en primer terminó competirá a nivel nacional.

“El 18 de agosto, en Mar del Plata, hay un torneo de la Serie Bonarense de jiu jitsu, donde voy a estar presente. Y un par de día después si llegaré a Río Grande”, añadió nuestro entrevistado, quien desde los 8 años practica este deporte, “y hace 5 que comencé mi carrera como competidor. Entré al jiu jitsu gracias a mis hermanos (Israel y Marcelo), que ya lo practicaban y me llevaron a entrenar con ellos. Tiempo más tarde supe que era el deporte que amaba, el cual me incitaba a superarme día a día. A los 12/13 años sabía que estaba preparado para competir, y así fue tuve mi primer torneo en Río Gallegos, donde fui campeón en la categoría juvenil, cinto blanco”.

Agradecimientos

Maidana, quien en noviembre de 2017 ganó el Open Argentino, agradeció a su familia (“sin mi sostén en todos los sentidos”), a los maestros Carlos Piana y a Fabricio Martins Costa (“por abrirme las puertas para poder seguir proyectándome”), a cada uno de mis compañeros y amigos de tatami (Mauricio Loto, Sebastián y Agustín Abalos, Juan Medina, entre otros), y a sus auspiciantes (Claudio Romarión, de La Red Intercomercial; Fernando Pérez Belmar, Río Grande Territorio, Agencia Municipal de Deportes).

“Ellos me apoyaron todos los años para poder tener presencia en cada torneo, ahora me toca recorrer este camino y no voy a parar hasta que esté sueño concluya haciéndose realidad”.

A clases

Por su parte, Piana indicó que “volvimos al salón de Setia, en Perú casi Viedma, por la tarde. Y también estamos en el Sindicato de Televisión (Satsaid), en Piedra Buena al 900, los lunes, miércoles y jueves, de 19:00 a 21:00”.

Junto a algunos de sus alumnos, concurrirán en agosto a un Campamento a realizarse en Rio de Janeiro: “dura una semana, van deportistas de todas las filiales del mundo, la nuestra es de la Patagonia. Es una gran seminario, con prácticas y actualizaciones”.