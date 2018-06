Homenaje al héroe de Malvinas, Carlos Robacio

USHUAIA.- En nombre de la Provincia de Tierra del Fuego, el vicegobernador Juan Carlos Arcando encabezó un homenaje al fallecido Contraalmirante Carlos Hugo Robacio, héroe de Malvinas, quien comando el BIM 5 durante la gesta de Malvinas y fue el último en admitir la derrota y en rendirse.

El homenaje tuvo lugar en la localidad de Caá Catí (Corrientes) ciudad natal del héroe de Malvinas y en sus palabras dijo que “no sólo quedará en nuestra memoria, sino que pasará a las generaciones futuras” con su accionar de entrega y continua lucha por “mantener encendida la causa Malvinas”.

Sostuvo que es “un privilegio estar presente y traer el homenaje del pueblo de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al Contraalmirante Infantería de Marina, Carlos Hugo Robacio, a este, su lugar de nacimiento con el convencimiento de que no sólo quedará en nuestra memoria, sino que pasará a las generaciones futuras, a través de la placa que hoy develamos, en reconocimiento a su destacado paso por nuestra Provincia”.

Arcando destacó “sus condiciones profesionales y humanas como Comandante del BIM N° 5 Escuela, que se evidenciaron durante la Guerra de Malvinas, siendo propicio destacar no sólo sus condiciones de guerrero y heroico accionar en el campo de batalla durante lo que él definía como la gesta de Malvinas, sino lo que significó ese acontecimiento para el resto de su vida en su lucha en los tiempos de paz, para mantener encendida la causa Malvinas”.

En su lucha por mantener la Causa Malvinas, Robacio “se aferró con la creencia de que era la única que podía unir a los argentinos, pensamiento que comparto plenamente, en mi convicción de malvinero y con la persuasión de que la única causa que se pierde es la que se abandona”.

El Vicegobernador lo recordó con propias palabras de Robacio: “Yo no soy ni bravo ni valiente ni nada por el estilo. Soy un hombre común. Tengo miedo cuando cruzo la calle. Pero en Malvinas no pude tener miedo. No pude tenerlo porque creo que Dios no me dejó tenerlo, y la preocupación por mis hombres, su entrega, obviamente no me podían permitir el privilegio de tener miedo”.

Para cerrar su discurso dijo: “Gloria eterna al héroe reconocido por el enemigo, que demostró su coraje, no solo con sus palabras sino con su ejemplo y acción en Malvinas”.

El héroe

Carlos Hugo Robacio fue contraalmirante naval destacado por su participación en Malvinas. Nació en Caá Catí en septiembre de 1933 y falleció en Bahía Blanca el 29 de mayo de 2011; por ello se realizó el 29 de mayo una colocación de placa en su casa natal y un desfile. Durante su carrera como militar, tuvo activa participación en el Batallón de Infantería Nº 5 (BIM 5), con asiento en Río Grande. El arribo a la isla de este batallón, se realizó el 8 de abril de 1982 y tuvo asignada la defensa de las principales alturas que circundan a Puerto Argentino.

Robacio, con el grado de Capitán de Fragata comandó a 700 infantes de marina y 200 soldados agregados como refuerzo por el Ejército Argentino durante los combates acaecidos en el monte Tumbledown, Sapper Hill y monte William, donde su Unidad se enfrentó con los paracaidistas británicos, guardias escocesas, galesas y con los gurkhas.

Durante el acto, desfilaron Veteranos de Guerra de Malvinas y establecimientos educativos junto a vecinos del pueblo natal del héroe.

Presencias

El Vicegobernador estuvo acompañado por los Veteranos de Guerra de Malvinas de Ushuaia; el presidente, Carlos Latorre; el secretario, Ramón López, y los VGM, Rubén Acuña y Juan Spinelli.

El suboficial de destino del BIM 5, suboficial Mayor de Infantería de Marina, José Morinigo y el presidente de la Asociación de Infantería de Marina ARA (AIMARA), vicealmirante (RE), Juan Roberto Marín.

También estuvo presente la viuda de Robacio, Estela Argento, hijas e hijos; el hermano del héroe de Malvinas, capitán de Navío (RE), Héctor Robacio; el intendente de Caá Catí, Jorge Meza y Concejales.

Además hubo presencia destacada de Veteranos de Guerra del BIM 5 que viajaron desde distintos lugares del país para estar presente en el acto.