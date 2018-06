Horacio Catena continuará al frente del Sutef

RIO GRANDE.- Anoche al cierre de esta edición, finalmente la conducción del sindicato que agrupa a los trabajadores de la educación fueguina (Sutef) quedó en manos de la lista Lila que ganó con una amplia mayoría en toda la provincia.

Según los datos a los que pudo acceder El Sureño el porcentaje de diferencia rondó más de un 80% para la Lista Lila y el resto para la Multicolor en toda la provincia.

Al momento de conocer el resultado, la flamante secretaria General, Seccional Río Grande del Sutef, la Prof., Verónica Andino, con marcada emoción le confió a El Sureño que fue una “excelente elección” y destacó que “lo más importante es la participación de los compañeros para fortalecer las instituciones porque es lo más importante para cualquier trabajador que es tener instituciones fuertes que tengan democracia, participación y compromiso donde los protagonistas son los compañeros”.

Señaló que, junto a sus compañeros, están “orgullosos contentos y ahora hay que seguir trabajando y hay que redoblar los esfuerzos que en nuestro caso sigue siendo muy fuerte”.

Finalmente dijo que “esta elección representa que a pesar de todo lo que hizo el Gobierno para intervenir dentro de estas elecciones, porque vinieron funcionarios a votar y hubo punteros que trabajan adentro de las escuelas y fueron conducidos por gente del Gobierno, igual pudimos ganar así que estamos muy contentos”.

Andino adelantó que “de ahora en más se espera trabajar para revertir la situación por la que estamos atravesando ahora. Por supuesto que una elección te reafirma te da esperanza y te renueva el acompañamiento de los compañeros pero, en definitiva, la situación sigue siendo durísima ya que tenemos cientos de compañeros que aún no han cobrado porque no tenemos pauta salarial para los docentes en este año y porque no hemos logrado discutir paritarias, así que la situación sigue siendo compleja pero esto hace que nos exijamos aún más y nos invita a redoblar el esfuerzo”.

Cabe consignar que la elección se desarrolló de manera normal y dio inició este miércoles a las 08:00 tal como se había pautado.

Un dato a tener en cuenta es que, en la provincia, existe un padrón de aproximadamente 3300 afiliados de los cuales, suman unos 1400 en Río Grande y el resto en Ushuaia con un mínimo porcentaje en Tolhuin.

En la oportunidad fueron sólo dos las listas que se presentaron en esta elección. La lista oficialista que se denominó Lila y la opositora, la Multicolor.

Las mesas para las votaciones que se dispusieron se ubicaron en calle Hipólito Yrigoyen 1380 y en la sede de la CTA ubicada en Magallanes 732 de Ushuaia. En tanto que en Río Grande la votación se llevó adelante en la sede del Sutef que se encuentra en calle Fagnano 1145. Por último, en Tolhuin en el quincho del Sutef parcela A, macizo 3000 S/N.

Los comicios cerraron a la hora 20:00 y a las 21:00 aproximadamente ya se sabía el resultado de la elección.