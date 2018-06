Hoy se completa la segunda fecha y se juega la cuarta

RIO GRANDE.- Una extensa jornada de Futsal AFA se vivirá hoy en el gimnasio municipal de la Margen Sur con la continuidad de la etapa local de la Liga Nacional de Futsal Argentina, dado que tras conocerse el fallo del Tribunal de Disciplina que decidió la continuidad del juego entre Estrella Austral (6) y Camioneros (6), los 2:21 restantes se disputarán previo al inicio de la cuarta jornada, la cual sin dudas ya dejará los primeros clasificados a las semifinales de la etapa.

La importancia de los pocos segundos que le restan al juego entre el conjunto de la Margen y el Verde tiene que ver con la tabla de posiciones ya que si mantienen el resultado que se está dando hasta ahora, empatan 4 a 4, los dos elencos quedarían punteros en Río Grande, y ni que hablar si hay un ganador, ya que de haberlo ese elenco estaría prácticamente en semifinales.

Para éste juego, los dos tienen lo mejor de su plantel para intentar cerrar el partido de la mejor manera y quien ingrese distraído se le puede escapar tres puntos que son muy importantes en esta primera fase del certamen.

Minutos después, de culminado el cotejo, desde las 17:15 se pone en marcha la cuarta fecha, y Camioneros se verá las caras con Metalúrgico (0), un partido clave para la gente de la UOM quien no se puede dar el lujo de perder, ya que una derrota lo dejaría prácticamente fuera de las semifinales, sólo lo salvaría que el resto de los elencos que vienen realizando una pobre actuación, tampoco ganen y pueda llegar a la fecha final con alguna chance.

Camioneros dependerá mucho del resultado que obtenga minutos antes para saber cómo encarará el juego, pero teniendo en cuenta que son apenas 2:21 que debe completar ante Estrella, el equipo saldrá a ganar como lo viene haciendo hasta el momento y asegurase el pase a las semifinales, ya que de igualar el primer juego, y ganar el segundo, llegaría a diez puntos y habría cuatro elencos que ya no lo alcanzarían y aseguraría así un puesto en las semifinales, antes de jugar la quinta y última fecha.

Parque también necesitado

Desde las 19:00 será el turno de ver en acción a Parque Futsal (3) y Club de Amigos (6), donde los primeros necesitan un resultado positivo para llegar a la fecha final con chances de meterse en las semis, pero sin el arquero Diego Torres sancionado con diez fecha, y con Sergio Vásquez entre algodones, no saben cómo contrarrestar esa ventaja que le están dando a los demás rivales.

Ya quedó demostrado que pese a plantar una férrea defensa no es suficiente, tarde o temprano el rival va a generar una jugada que rompa ese cerco defensivo y se desmorone todo como ocurrió la fecha pasada ante Estrella.

Club de Amigos por su parte está tranquilo; tras su mal arranque, los dos triunfos consecutivos que cosechó en los dos juegos finales le dieron aire y sobre todo a partir de recuperar a sus dos estandartes.

Otro clásico para no perderse

Estrella Austral (6) y Unión Antártida Argentina (3) protagonizarán un nuevo clásico apasionante, similar al que jugaron en esta misma cancha por el Apertura 2018, solo que esta vez Unión llega con la soga al cuello, no se puede permitir una nueva derrota ya que quedaría al borde de la no clasificación.

Los orientados por Julio Chávez demostraron un nivel increíble en el debut en cancha del San Martín, y luego cayeron en sendas presentaciones tanto en el Muriel como en la Margen, y si bien su plantel está muy bien en lo físico, lo que le falta es juego colectivo que es lo más importante, porque correr pueden correr todos, pero jugar ya es otra cosa, es lo más difícil en esta disciplina.

La Programación

Viernes 1 de junio – Gimnasio Margen Sur

16:45 – LNFA Estrella Austral vs. Camioneros (*)

17:15 – LNFA Camioneros vs. Metalúrgico

19:00 – LNFA Club de Amigos vs. Parque Futsal

21:00 – LNFA Unión Ant. Arg. vs. Estrella Austral

(*) restan jugarse 2:21.

Sábado 2 de junio – Gimnasio Margen Sur

11:00 – Primera C Austral FC vs. JIR

12:30 – Primera C Gremio vs. Rivadavia

14:00 – Primera C Kapones vs. Victoria C

15:30 – Primera B Santa Inés vs. Intevu FC

17:00 – Primera B Mitre vs. Club de Barrio

18:30 – Primera B Pom. Hidráulico vs. Concepción

20:00 – Primera B Barcelona RG vs. Los Troncos

21:30 – Primera B Atlético RG vs. Victoria

Domingo 3 de junio – Gimnasio Jorge Muriel

10:00 – Primera C Ardiles vs. Sind. Luz y Fuerza

11:20 – Primera C San Francisco vs. Juventud

12:40 – Primera C Dínamo vs. Lanús FC

14:00 – Primera C Defensa y Justicia vs. Claro FC

15:20 – Femenino Club de Amigos vs. Esc Arg. Blanca

17:30 – LNFA Cotejo a definir

19:30 – LNFA Cotejo a definir

21:30 – LNFA Cotejo a definir

Posiciones – LNF

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1º Estrella Austral 6 2 2 0 0 13 3

2º Camioneros 6 2 2 0 0 7 2

3º Club de Amigos 6 3 2 0 1 14 13

4º Unión Ant. Argentina 3 3 1 0 2 21 13

5º Parque Futsal 3 3 1 0 2 13 26

6º Metalúrgico 0 3 0 0 3 11 19