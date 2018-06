Hoy se estrena “Joel”: “Es una película que no querés soltar”

Hoy se estrena en todo el país la película filmada en Tolhuin. El Sureño conversó con Diego Gentile, quien interpreta al papá de Joel. Según Gentile, la historia que narra en el film, enmarcada en los paisajes de Tolhuin, atraviesa a sus espectadores, y no lo deja ir.

RIO GRANDE.- Durante cuatro semanas el equipo integrante de la película, filmó Tolhuin, entre parajes al que los fueguinos están acostumbrados, pero que deslumbra a los foráneos. Mucho hay del Tolhuin en la historia contada, y sobre todo de Joel, quien le dio has el nombre definitivo a la película.

“Tolhuin, me pareció una hermosura. No tuve mucho tiempo de recorrer porque estábamos filmando mucho, y los ratos que teníamos libres hacíamos paseítos por la zona, no podíamos tomar un micro e ir para otros lados, pero de hecho en la película se ve el pueblo, que es Tolhuin, y un poco de Ushuaia. Lo que se ve es hermoso, así que me queda un poco pendiente, la recorrida turística”, dijo el actor Diego Gentile.

En cuanto a su lugar en la historia de la película, el actor admitió que no le resultó fácil: “Cuando leí el guión me generó incomodidad, y está buenísimo que eso pase. Que te haga laburar, porque significa que al espectador también lo va a hacer laburar. No es una película con villanos, gente buena y gente mala. Es una película con gente que por momentos decide bien, y por momentos decide mal”, explicó.

Y detalló que hay momentos en los que al verla, uno puede entender a todos los personajes y sus posturas, aún aquellos con los que no quiere estar de acuerdo.

“Te sentís mal, por entender a los padres de la escuela… y porque al fin y al cabo, la víctima de todo esto es el nene, que está ahí, siendo un nene en medio de esa sociedad y sus problemas”, expresó.

Otros de los puntos fuertes de Joel, según Gentile es el contexto en el que fue filmada “El sur es un hermosura, y cuenta un poco el contexto de lo árido de estos personajes, lo desolador del planteo. Pero sobre todo me parece que cuando las historias son buenas, son humanas, y te hacen sentir empatía con los personajes y con la historia, pasa a ser universal. Se puede ver en Noruega como en Brasil”, dijo Diego Gentile.

“Joel habla de aprender a ser una familia, de un día para otro, en una sociedad que mira distinto a cada persona, así que creo que es una película que tiene todo para ser bien aceptada en el país, y en el exterior”, agregó el actor.

En cuanto a la paternidad en la vida real, Gentile admitió que no se siente listo todavía: “Me gusta la idea de ser tío, acabo de adoptar una perrita. Ahora creo que no tanto. Lo que pasa es que realmente, como muestra la película, a uno siempre le agarran miedos, siempre encontrás excusas para no. Aunque todo el mundo te dice que nunca te sentís preparado”.

En la función privada del martes, Diego Gentile vio por primera vez el film terminado, y lo que recalcó es la emoción que reinaba entre los espectadores: “La gente terminó muy atravesada por el film. Con un grupo de amigos, nos quedamos hasta la una de la mañana hablando de la película que no suele pasarme nunca, pero es una película que no te suelta, y vos tampoco la querés soltar”, concluyó.