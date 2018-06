Imprudencia al Volante

Esta mañana, un choque entre dos autos en el Puente Mosconi, afectó el tránsito entre las dos márgenes del Río por más de una hora. Afortunadamente, ambos conductores se encuentran bien. Sin embargo, el promedio de choques diarios de la ciudad evidencian que la imprudencia, sigue siendo moneda corriente.

RIO GRANDE.- Para muchos de los adultos de la ciudad, manejar al trabajo, y otras obligaciones es un hábito que forma parte de la rutina. Sin embargo, ¿estamos realmente conscientes de lo que implica conducir un automóvil? Esta mañana, un choque entre dos coches, en pleno Puente Mosconi, dejó interrumpido el tránsito por varios minutos, y una larguísima fila de autos por más de una hora, en ambos lados del mismo. El Sureño, conversó con José Díaz, Director General de Inspecciones, acerca de la conducta que tienen los riograndenses al conducir por la ciudad.

El choque fue frontal. Una mujer, que aparentemente se descompensó, cruzó al carril contrario impactando contra un vehículo que circulaba hacia la margen norte de la ciudad.

Aunque en este caso, no fue la imprudencia la causante del choque y las demoras que le siguieron, el Director General de Inspección, José Díaz, resaltó que día a se puede ver los conductores transgreden las medidas básicas de precaución para evitar siniestros viales.

“La gente no respeta distancia prudencial, y no respeta la velocidad. También hay que tener en cuenta que ahora, que hay lugares en los que está un poco resbaladizo no solamente por el hielo, sino porque está húmeda la calzada. Hay vehículos que tienen las ruedas gastadas, van distraídos, y suceden las cosas”, detalló.

Si bien, la velocidad no suele ser alta en el Puente Mosconi, Díaz insistió en que un golpe que ocurre de imprevisto, produce a veces más lesiones en los que van dentro del auto, ya que la mayoría son golpes secos: “Otro tema es que cuando se hacen las pericias se demora mucho, hasta nuevamente habilitar el carril, y eso complica. Pero, además el 99% de los choques son por imprudencia. La gente no se toma el tiempo de limpiar bien los espejos y los cristales, no respeta las distancias la velocidad, porque no se fijan”, recalcó otra vez Díaz.

Y aseguró que la combinación de todos estos factoras, con la escarcha y el hielo que ya empezó a notarse en las clzadas puede ser falta: “Y hoy hay que extremas las medidas de precaución por el estado de la calzada. Un manchón de hielo de un metro puede provocar un desastre. Hay varios factores que hacen que se produzcan choques, porque somos imprudentes. Hay que tomarse un tiempito más para llegar de una punta a la otra de la ciudad. Ahora está más difícil conducir. Hay lugares donde no se va el hielo porque no se transita mucho o llega el sol, así que hay hielo permanente. También, respetar al peatón en las bocacalles, porque el peatón cruza con dificultad, y tarda un poco más en llegar de una vereda a la otra, así que un vehículo que vaya a una velocidad no prudente puede atropellarlo, aunque intente frenar”, ejemplificó el funcionario.

“Otra cosa, usar las luces bajas, las señas de luces. Porque uno se confía, hace una maniobra, y resulta que atrás venía un vehículo sin luces. Pero de por sí, sobre el puente intentar un sobre paso es una imprudencia total, y los choques de frente son casi siempre por ese tipo de maniobras”, agregó.

Finalmente, Díaz, llamó a la reflexión a los conductores: “La única forma de tener un tránsito más seguro es respetando lo básico. Las distancias, la velocidad, ir con las luces bajas encendidas, y estar atentos”.