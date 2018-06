“Nunca un gobierno hizo tanto por el futuro de Tierra del Fuego”

El jefe de Gabinete de la provincia, Leonardo Gorbacz, le respondió al intendente Gustavo Melella. Gorbacz insistió en que los funcionarios están para llevar tranquilidad, y no para aumentar la ansiedad.

RIO GRANDE-. “todos estamos preocupados por la situación del país: El cuerdo con FMI, el endeudamiento, la situación del empleo. Pero no estamos para transmitirles mas preocupación a la gente”, dijo Gorbacz en declaraciones a FM del Pueblo.

Según el Jefe de Gabinete, los funcionarios políticos deben proteger a los fueguinos de esa situación nacional actual: “Coincido con la preocupación pero me arece que no es correcto anunciar catástrofes, sino decir cada uno, qué va a hacer desde el lugar que le toca trabajar para que los fueguinos estén lo mejor posible en un contexto nacional difícil”, recalcó.

“Me parce que en este sentido, se están haciendo cosas, porque alcanza con ver las provincias cercanas a Tierra del fuego, para darse cuenta que la situación de crisis nacional nos impacto mucho menos… Las escuelas funcionan, los servicios de salud funcionan, si bien hay una situación que ha impactado en el comercio, hay cierto movimiento. Uno nunca está conforme porque hay muchas situaciones de necesidad, pero que estamos mejor de muchas otras provincias frente a la situación nacional, yo no tengo ninguna duda”, aseveró Gorbacz.

En cuanto al intendete Gustavo Melella, Gorbacz entendió que su lugar es el de dar respuesta, y no, el de sumarse a protesta: “Yo soy jefe de gabinete, Rosana Bertone es gobernadora, cada uno tiene una responsabilidad, y esa es cuidar a los fueguinos. Si en lugar de eso, lo que hago es anunciar un futuro negro, me parece que estoy generando mayores ansiedades y preocupaciones, y no estoy haciendo nada concreto”, dijo.

Luego el funcionario nombró algunas de las medidad alcanzadas por el Gobierno Provincial, como una forma concreta de revertir la crisis nacional: “Ayer el conjunto de los legisladores aprobó una ley q es muy importante que nos va a permitir tener representación en cancillería, la gobernadora presentó una enmienda constitucional, para incorporar el tema de Malvinas en la Constitución, esta modificación de ampliar la ley 19640, a partir de un trabajo técnico del ministerio de Industria que conduce Ramiro Caballero. Trabajamos para conseguir objetivos. Nosotros podríamos decir que peligra el trabajo, y quedarnos en eso o trabajar para cuidar el trabajo, y esto es lo que estamos haciendo. Yo creo que nunca hubo un gobierno que hizo tanto por el futuro de Tierra del Fuego como este gobierno”, afirmó.

“Ser un dirigente político, es tener la responsabilidad de gestión, dar respuesta la gente. La obra publica que estamos llevando adelante está dando a la gente, estamos para dar respuestas concretas hoy y mañana. Hoy Río Grande tiene en obra pública provincial una inversión que no ha tenido nunca”, insistió Gorbacz.