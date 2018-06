Por lo menos dos intoxicados por químicos para ratas

Un alumno de 5to año y una preceptora del Colegio Haspen debieron ser atendidos por médicos luego de que se llevaran adelante tareas de desratización. Los profesionales médicos confirmaron que ambas personas se habrían intoxicado con los químicos que se utilizaron para matar ratas.

RIO GRANDE.- El miércoles, un alumno de 5to año del colegio Haspen, y una preceptora del mismo establecimiento, debieron ser intervenidos por los médicos. En el colegio, se había llevado adelante una desratización con la utilización de químicos, menos de 24 horas antes.

La jornada terminó con dos estudiantes y por lo menos una preceptora hospitalizada, por intoxicación. Ante esta situación, desde la dirección del establecimiento, tomó la determinación de suspender las clases para la jornada del jueves 14 de junio.

Los estudiantes, sin embargo se autoconvocaron en la puerta, con afiches, bombos y banderas, protestando por la forma en que se manejó la situación, y reclamando una respuesta de las autoridades.

“La mayoría de lo padres estamos preocupados, porque esto se está enfocando para otro lado. La realidad es que hay ratas en el colegio. Se hizo una desratización, pero no se hizo bien porque se hizo solamente en el gimnasio. La otra parte que hicieron fueron los pasillos, pero los cursos estaban sucios”, dijo una de las mamás presentes.

La mujer relató que ella pudo ver cómo uno de los estudiantes, tuvo convulsiones, dentro del colegio, y fue llevado al hospital: “Yo me encargué de viralizar un video, para que los padres vieran y supieran. Porque no está bien que nuestros hijos estén en el colegio en medio de los tóxicos. Y lo único que están pidiendo es una desratización, que se cierre el colegio por un par de días, y que puedan volver a clases como corresponde”, dijo.

La mujer, también responsabilizó a Abel Donatti, que en reunión con los alumnos dijo que el colegio estaba en condiciones para dictar clases: “Yo estuve llamando esta semana al Colegio y me dicen que todo esto lo tiene que ver la gente de Educación y Obras Públicas. Así los directivos pidan, si el Ministerio de Educación no se pone las pilas vamos a seguir en la misma. Hay medios que dijeron que esto tenía ver con el vicedirector, y con una lista del SUTEF, y la verdad que lo están enfocando para otro lado. Yo, la verdad, estoy preocupada”, concluyó la mujer.

“Nosotros supimos de tres porteras intoxicadas. Una de ellas nos explicó que dieron el alta, pero fue al hospital por intoxicación: le ardían los ojos y tuvo sangrado en los ojos. Todavía sigue internada otra de nuestras compañeras, porque además de sufrir epilepsia, se vio muy afectada por lo que pasó”, relató Agustina, estudiante del establecimiento.

Y agregó: “Estamos muy frustrados la verdad, porque además no tenemos respuesta alguna. Los de Obras Públicas no se hacen cargo, nos están censurando, nos están ignorando. Se escuchan más las mentiras de los de Obras Públicas, y la verdad que nosotros estamos acá protestando porque queremos una escuela mejor y porque tenemos el derecho a ser escuchados. Nos acusaron de estar complotando con el vicedirector para que no haya clases. Pero el vicedirector en ningún momento participó de esta protesta; jamas estuvo apoyando, el lunes, la sentada que se organizó de parte de los alumnos. Esta manifestación es de los estudiantes”, recalcó la joven.

Otro de los hospitalizados por los efectos de los residuos químicos, fue un estudiante de 5to año: “A mí ne llaman desde el colegio a las 3:05 de la tarde que mi hijo se había desconpensado. La desinfección que se hizo el martes, terminó a las 7:30 de la tarde. Deberían haber transcurrido por lo menos 24 horas, dependiendo del producto que se use, no fue así. Pero según el director, él no puede suspender las clases, porque puede perder su cargo, eso fue lo que me dijo”, relató Alicia madre del alumno.

Desde el colegio, le informaron que las preceptoras habían presentado una nota porque nos soportaban el olor, les hacía picar los ojos, y la garganta. Pero las actividades se suspendieron recién después que su hijo fuera llevado al hospital.

“El director, como máxima autoridad del colegio debería haber estado ahí cuando los chicos ingresaron para corroborar que el colegio estuviese en condiciones. No lo hizo, supuestamente estaba a cargo la vicedirectora, y él se lavó las manos. Son cosas que se pudieron evitar con sólo tener un poco de sensatez, si vos fumigás un colegio, no podés meter a los chicos antes de que se cumplan las 24 horas. Y no fue el único mi hijo”, recalcó Alicia.

Agustina, coincidió y remarcó: “los directivos no nos escucharon, y se guiaron por lo que decía un papel de Obras Públicas. Los alumnos plantearon que no podíamos venir después de una desratización, pero ellos nos dijeron no”, expresó.

Hoy los estudiantes del colegio Haspen marcharán hasta el Ministerio de Educación para reclamar una respuesta: “Acá están presentes varios papás, porque no podemos venir a la escuela en estas condiciones, y hasta ellos tienen miedo de que nos pase algo”, concluyó la joven.