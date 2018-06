Pre Evita de ajedrez en el Club Los Ñires y la Escuela 13

RIO GRANDE.- Por segundo fin de semana consecutivo, tanto en el Club Los Ñires -en Río Grande- como la Escuela Nº 13 “Almirante Brown” -en Ushuaia- se jugaron los Pre Evita de ajedrez, donde los menores se ponen a punto con vista a la competencia oficial, cuya primera etapa será dentro de dos semanas y media. En ambos casos, la organización estuvo a cargo de la Secretaría de Deportes de la provincia.

El Comité de Ajedrez del Rotary Club Isla Grande, a través de Andrés Ortiz y Carlos Miranda, fiscalizó la jornada en el recinto ubicado al 100 de Perito Moreno. Hubo 15 anotados en Sub 14 y Sub 16; y 14 participantes en Sub 8 y Sub 11. Ambos certámenes fueron por sistema suizo, a 5 rondas, y con 30’ de reflexión por ajedrecista.

Gustavo Villarroel (Sub 16), Santiago Borbea (Sub 14, desempate directo), Leandro Frutos (Sub 11) y Franco Sobol (Sub 8) fueron los ganadores.

En el sur, la fiscalización y arbitraje fue del Círculo de Ajedrez de Ushuaia, por intermedio de Cristian Jorge, Ramiro López y Juan Carlos Arias (árbitros); Vicente Pozzoli y Josefina Arias (planilleros); Cristian Berjecio y Francisco Olmos (fiscales). Los Sub 11 y Sub 14 jugaron a 15’ (suizo, 4 rondas); y los Sub 16, a 20’ (americano).

Cronograma

Habrá dos clasificatorios locales, a jugarse los sábados 23 de junio y 4 de agosto. Luego serán las finales en cada ciudad, el sábado 25 de agosto, tato en Ushuaia como en Río Grande. Finalmente, la actividad se completará con la final provincial, a efectuarse en la capital, el viernes 14 y sábado 15 de septiembre, o bien una semana más tarde.

Las inscripciones en esta disciplina se extenderán hasta el viernes 22 del presente mes. En Río Grande se reciben en el gimnasio Jorge Muriel (San Martín 2819), de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 17:00. Consultas: teléfono (02964) 444685; correo electrónico: deportesocialriogrande@gmail.com

Pre Evita – Ushuaia

Sub 11: 1.Julián Barreda 3,5; 2.Santino Zapata 3,5; 3.Tomás Iglesias 3; 4.Matías Mato 3; 5.Samira Zúñiga 3; 6.Maximiliano Franco 3; 7.Mateo Romeu 3; 8.Gustavo Da Rosa 2; 9.Máximo Almendra 2; 10.Kimey Buera 2; 11.Clara Romero 2; 12.Agustín Cabrera 2; 13.Catalina Romeu 2; 14.Juana Asili 1,5; 15.Miqueas Cárcamo 1; 16.Brisa Carballo 1; 17.Baltazar Peri 1; 18.Simón Caballero 1; 19.Delfina Faedo 0,5; 20.Solange Hinojosa 0. Sub 14: 1.Fernando Poratto; 2.Mateo Pelliacar; 3. Braian Ballesteros; 4.Rafael Poratto; 5.Emiliano Astorga; 6.Ayrton Senmache; 7.Lautaro Olmos; 8.Miguel Roig; 9.Victoria Churquina; 10.Manuel Almirón; 11.Elías Castellón; 12.Fiorela Franco; 13.Gerónimo Melo; 14.Zoe Berjecio. Sub 16: 1.Martina Fontenla; 2.Gonzalo Franco; 3.Ariel Ojeda; 4.Priscila Franco.

Pre Evita II – Sub 14/16

P/Ajedrecista Colegio Pt. D1 D2

1.Santiago Borbea CIERG 4 9,0 14

2.Franco Fleita Ma.Auxiliadora 4 9,0 12

3.Salvador Almirón Escuela N° 2 4 8,5 11

4.Tomás Alderete CPET 4 5,5 10

5.Sebastián Collado Haspen 3 8,0 12

6.Gustavo Villarroel * Don Bosco 3 8,0 10

7.Nazarena Buscemi Haspen 3 7,5 9

8.Nicolás Reiner Escuela N° 8 3 5,5 6

9.Francisco Ortiz Polivalente 2 10,0 6

10.Cristian Espinosa * Piedra Buena 2 9,0 8

11.Tomás Foschiatti CPET 2 9,0 6

12.Edgar Lugo Piedra Buena 2 6,5 6

13.Máximo Ruíz CIERG 2 6,5 3

14.Rocío Ruiz Escuela N° 20 1 6,5 4

15.Kevin Torrez Piedra Buena 1 6,5 3

Nota: * sub 16 (los demás son sub 14). Pt. (puntos); D1/2 (Desempate 1/2).

Pre Evita II – Sub 8/11

P/Ajedrecista Escuela Pt. D1 D2

1.Leandro Frutos (11) Escuela N° 2 4,5 9,0 12,5

2.Antonio Yanacón (11) Escuela N° 19 4,5 8,0 12,5

3.Franco Sobol (8) Don Bosco 4,0 8,0 12,0

4.Yain Sánchez (11) Escuela N° 19 3,0 9,5 12,0

5.Jhonatan Revollo (11) Escuela N° 8 3,0 9,0 10,0

6.Tobías Yanacón (8) Escuela N° 19 3,0 8,0 10,0

7.Zoe Foschiatti (11) Escuela N° 2 3,0 7,0 8,0

8.Nahuel Faríaas (11) EMEI 2,0 9,0 7,0

9.Zahir Coria (8) Escuela N° 32 2,0 8,0 5,0

10.Francisco Colautti (8) Don Bosco 2,0 7,0 6,0

11.Mateo Wilson (11) Cono Sur 2,0 6,0 5,0

12.Aldana Borbea (11) Escuela N° 35 1,0 7,0 3,0

13.Tiziano Parsons (11) Escuela N° 2 1,0 6,0 2,0

14.Priscila Reyes (8) EMEI 0,0 6,0 0,0

Nota: entre paréntesis aparece la categoría (Sub 8/11). Pt. (puntos); D1/2 (Desempate 1/2).