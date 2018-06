Protesta en Tecnomyl

Los empleados de Tecnomyl, protestan desde temprano en la puerta de la planta. Piden el reintegro de un empleado discutido sin causa. Además, recalcaron que la medida no es obligatoria, pero sí impedirán el ingreso y egreso de los vehículos con mercadería.

RIO GRANDE.- Los empleados de la empresa química Tecnomyl están desde muy temprano protestando por el despido de un empleado. Uno de los delegados sindicales informó que este despido y otros previstos, ocurrieron sin causa real, y como una medida para obligar al sindicato a discutir una cuestión salarial.

“A mediados de mayo la empresa buscó al sindicato para conversar sobre el tema sueldos; porque según la empresa nosotros estamos ganando de más”, explicó Alejandro Medrano, delegado sindical de Tecnomyl.

El argumento de la empresa es que les está pagando de más, porque comparados con los sueldos del norte, los sueldos fueguinos son más altos; “Ellos dicen que basados en el convenio nosotros tendríamos que estar cobrando lo mismos que algunas empresas químicas del norte. Pero no están teniendo en cuenta los adicionales, entre ellos la zona y el trabajo de riesgo. Los valores que ellos creen que serían correcto cobrar, son valores que llegan a bajar en un 50% el sueldo nuestro actual. Pero para no bajar el sueldo, nos agregan un ítem se denomina ‘a cuenta de futuros aumentos’”, detalló Medrano.

Desde el sindicato, denunciaron que, ante su negativa a seguir discutiendo, desde la empresa quieren imponer estas modificaciones: “Y como no pueden llegar a un acuerdo, la empresa amenazó hace un tiempo atrás con empezar a despedir a los compañeros, si nosotros no accedíamos a hablar. Porque nosotros rompimos el diálogo con la empresa para hablar el tema sueldos. Además, nos quitó la posibilidad de devolver los días trabajados, que es algo que nosotros hacíamos para acumular días de vacaciones, pero la empresa dice que hasta que no discutamos, no quieren que estemos más de dos semanas fuera de la isla. No quieren negociar el premio anual, si no arreglamos antes el tema del sueldo. Y ahora despidieron a uno de los compañeros, sin causa alguna. El argumento es que el despido es porque los delegados no quieren dialogar con la empresa. Nosotros solamente no vamos a dialogar sobre el tema sueldo”, especificó el delegado gremial.

Además del despido realizado ayer, desde la empresa amenazaron con seguir enviando telegramas, si los empleados tomaban alguna medida: “Por eso nos convocamos hoy a partir de las 5:45 de la mañana, que es el horario en que ingresa la primera combi, a la entrada de la empresa para empezar a explicar la situación que se está dando y a la vez empezar la medida de fuerza. Hay nueve camiones de la empresa que tienen que salir con producto, y vamos a impedir la salida de esos camiones, y el ingreso de cualquier otros que llegue con mercadería”, concluyó Medrano.