“Queremos una solución definitiva”

Los estudiantes del Colegio Haspen, están en su segundo día de sentada. La medida es para protestar por la presencia de ratas en la escuela. Desde la escuela, dicen que los chicos están exagerando, mientras la situación continúa. Los estudiantes continuarán con la medida hasta la próxima semana.

RIO GRANDE.- En el colegio Haspen, hace unos meses, uno de los docentes encontró excrementos de rata en la biblioteca. Los estudiantes elevaron una nota, y se hizo una deratización, con la promesa de que el problema estaba solucionado.

“Se elevó una nota se hizo una desratización, pero parece que no sirvió, o no fue bien hecha porque ayer los chicos de la tarde vinieron a educación física y encontraron heces de ratas en el gimnasio. Ellos se acercaron a nosotros, como centro de estudiantes. Nosotros elevamos una nota con el director. Se la presentamos, él que reunió con los delegados y sub delegados de los cursos”, explicó Máximo López, estudiante de 4to D.

El director, le dijo, que lo que estaban planteando era una exageración: “Nos dijo que estamos manipulando a los alumnos para no tener clases. Dijo que sí había excrementos pero que no era pruebas contundentes que sean ratas. O que pueden ser lauchas, e incluso que podía ser una sola, que vino hizo caca y se fue”, agregó Maxi.

Ayer los chicos del Centro de Estudiantes, se habían quedado en la en la escuela trabajando hasta tarde, y cuando salieron se encontraron con que todos sus compañeros estaban manifestándose por el problema de las ratas: “escuchamos ruidos acá, y salimos acá al SUM. Ahí nos encontramos la sentada organizada por los alumnos. Son los chicos lo que se organizaron, porque no quieren estar en un establecimiento con ratas. Nosotros como centro, representamos a los alumnos, inmediatamente nos pusimos de su lado, y estamos con los alumnos; porque tenemos que estar en un ambiente sano, saludable. Nosotros estamos mas que nada ayudando a organizar. Labramos actas, elevamos notas. Los chicos de sexto también, ellos charlaron con porteros de la institución ellos les dijeron que constantemente encuentran ratas, el jueves vieron ratas en la cocina. Elevaron una nota y un hubo respuestas. Y además tienen miedo de denunciar, porque están amenazados con sumario administrativo”, detalló el estudiante.

Obras Publicas visitó la escuela, pero dijo que recién el sábado harán una fumigación invasiva. “Vinieron ayer, pero pusieron cebos y no donde realmente están las ratas. En el gimnasio y en la cocina donde realmente están las ratas no hicieron nada. Ellos dicen que no hay ratas, que los excrementos son de una fumigación anterior, o quedaron porque no se limpiaron”, insistió Maxi.

“Los estudiantes manifestaron que no quieren tener clases en estas condiciones, no se puede comer porque la comida se guarda en los mismos lugares donde se guarda la comida. Los porteros encontraron también en los platos, vasos donde se sirve la comida. De acá al viernes esperamos una solución efectiva. Mientras tanto vamos a continuar con la medida de fuerza, que no es obligatoria. Los alumnos que quieran tener clases, que tienen alguna evaluación importante, pueden estar en su salón, y los que deseen manifestarse pueden hacerlo en la sentada, donde vamos a estar apoyando fervientemente hasta que tengamos una respuesta”, concluyó el estudiante.