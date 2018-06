Río Grande continúa en lo más alto de la Patagonia

BAHIA BLANCA (Enviado Especial).- Tras una final durísima ante un conjunto que no es de la región, Río Grande ratificó que es el capo de la Patagonia, el equipo que sigue dominando desde el río Colorado hasta Tierra del Fuego, por ahora no hubo nadie que lo pudiese vencer, y esta vez no fue la excepción, el conjunto de Pablo Cobián dejó bien en claro las razones por las cuáles se encuentra por encima de todos sus competidores.

Esta vez el certamen que se desarrolló en esta ciudad no tuvo el nivel de la cuarta edición desarrollada en Río Grande cuando en la cancha del club San Martín se vivió un certamen muy parejo y duro, esta vez de los diez elencos que intervinieron, tan sólo la mitad estuvo a la altura y el evento extrañó las ausencias de El Calafate, Mendoza y Rosario que eran otros de los dos seleccionados invitados especiales, y en menor medida Río Gallegos y Río Turbio, elencos santacruceños que no están en el primer escalón pero que siempre en alguna oportunidad pueden complicar a más de uno y siempre en cada campeonato regional mete un batacazo pese a que más tarde no puede llegar a la zona de definición.

Además del campeón, los otros elencos que mostraron sus cosas fueron el finalista Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia y también Las Heras quien tras ser uno de los mejores en la primera fase del torneo, luego no tuvieron una buena noche en los cuartos y se dejaron sorprender ante Ushuaia que hasta ese momento pese a estar realizando un buen desempeño, los resultados no lo acompañaban y este juego fue el que le permitió meterse entre los cuatro mejores equipos cuando hasta ese momento sólo había cosechado un punto producto de la igualdad a Viedma luego habían perdido ante Mar del Plata y Río Grande, justamente los dos finalistas.

Pese a que el nivel no fue el mejor, Río Grande mostró cuando lo tenía que hacer que nadie estaba a la altura de ellos, por ende en cuartos de final sortear a Puerto Madryn fue sólo un trámite antes de golearlo 8 a 1 y permitiendo descansar a los valores más importantes para el juego de la noche.

Y en ese juego de la noche no era un encuentro más, era el clásico ante Ushuaia y esta vez con todos los jugadores en campo, la vez pasada había reservado a varios como por ejemplo a Facundo Perpetto, lo goleó 6 a 1 dejando en claro el poderío de sus delanteros, ya que el juego fue cerrado, duro contra un equipo capitalino que estuvo a la altura de una semifinal, pero que no logró capitalizar sus llegadas ante un enorme Alejandro Godoy, y debieron soportar el poderío del goleador Facundo Perpetto, quien se despachó con tres conquistas en el Superclásico de Tierra del Fuego.

La final, más allá de un claro 6 a 2 en el resultado final, el partido fue durísimo con una intensidad propia de dos conjuntos que además de tener nivel técnico, también lo tienen en lo físico y Mar del Plata mostró eso, lo corrió a Río Grande como nadie lo había hecho hasta ese momento, dado que la presión alta estuvo al orden del día y cuando recuperaron la pelota tenían lo suyo con un cierre como Lucas Carrizo de lo mejor que se vio en el certamen, y que con su equipo perdiendo se transformó en pivot y fue el que más complicó a la defensa fueguina.

Esta claro que el seleccionado de Río Grande fue de menor a mayor, no comenzó jugando bien, quizás la cantidad de jugadores lesionados que tuvo fue una de las razones, otra tuvo que ver que ellos mismos no estuvieron precisos en los pases en velocidad que es a lo que quiere jugar su entrenador, pero a medida que se acercó la etapa definitoria, allí los jugadores respondieron, jugaron en gran forma no solo cuando debieron ejercer presión en la marca, jugar en forma colectiva y sobre todo cuando debieron salir del esquema y mostrar sus virtudes técnicas, donde allí son por lejos lo mejores y los que siguen marcando diferencias en el sur argentino.

La campaña

1. vs. Bahía Blanca Juvenil 8 – 2

Río Grande: Facundo Perpetto, Alejandro Peña, Román Andrade, Sergio Barrios, Hugo Pérez, Víctor Verón, Franco Andrade y Adrián Sánchez.

2. vs. Bariloche 5 – 4

Río Grande: Franco Andrade (3), Alejandro Peña y Facundo Perpetto.

3. vs. Ushuaia 1 – 0

Río Grande: Víctor Verón.

4. vs. Puerto Madryn 8 – 1

Río Grande: Facundo Perpetto (3), Hugo Pérez (2), Víctor Verón, Alejandro Peña y Adrián Sánchez.

5. vs. Ushuaia 6 – 1

Río Grande: Facundo Perpetto (3), Franco Andrade, Nicolás Gallo y Alejandro Peña.

6. vs. Mar del Plata 6 – 2

Río Grande: Facundo Perpetto (4), Alejandro Peña y Sergio Barrios.

Historial

Ano/Edi. Sede Campeón Subcampeón

2014 – I Río Grande Río Grande Río Grande B

2015 – II El Calafate Río Grande El Calafate

2016 – III Bariloche Río Grande Bariloche

2017 – IV Río Grande Río Grande Ushuaia

2018 – V Bahía Blanca Río Grande Mar del Plata