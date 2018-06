Río Grande se Prende: “Es un evento comercial, pero también cultural y artístico” aseguró Marilina Henninger

Desde el 2010 la Cámara de Comercio y el Municipio de Río Grande organizan el evento para el aniversario de la ciudad. Este año las ofertas estarán disponibles desde el 7 y hasta el 16 de julio. Además, como siempre, acompañarán las ofertas una agenda de eventos culturales y artísticos.

RIO GRANDE.- El Río Grande se Prende, es un evento que surgió en 2010 con la intención de poner en valor el cumpleaños de la ciudad, y festejar el aniversario de Río Grande junto a sus vecinos, con ofertas de todo tipo, para que durante esos días disfruten de la ciudad de una forma distinta.

“Este el octavo año consecutivo que los venimos haciendo. Es un evento que no copiamos de ningún lado, y lo vamos haciendo sobe ensayo y error, siempre con la intención de montar un evento de ciudad, de comunidad”, explicó Marilina Henninger, de la Cámara de Comercio.

El evento consiste en que durante una semana, en la que la ciudad cumple años, los vecinos puedan acceder a ofertas comerciales, y otros beneficios: “también habrá ofertas gastronómicas, hoteleras, y oferta cultural y recreativa. Estamos justamente en la etapa de preproducción, inscribiendo los comercios que quieran anotarse”, recalcó Henninger.

Para los comerciantes, además de las ventas, el incentivo es participar de un sorteo por 6 pasajes de avión ida y vuelta a Buenos Aires, si se inscriben antes del 23 de este mes; los que no se inscriban en esta fecha, podrán hacerlo hasta el 30 de junio, pero no participaran del sorteo.

Este año las ofertas estarán disponibles del 7 al 16 de julio, y podrán consultarse, como siempre, en la página www.riograndeseprende.com. Allí se concentran además, las ofertas culturales, gastronómicas, hoteleras.

Como novedad, para esta edición, desde la organización de Río Grande se Prende, están apuntando al uso del marketing digital: “estamos trabajando, muy bien con redes sociales, ya arrancamos con esta previa para convocar a comerciantes a través de redes. Venimos trabajando con una empresa que se está moviendo muy bien, y la verdad que nos han brindado nuevas herramientas tecnológicas, como es un programa que permite manejar desde un escritorio la página web, el centro administrativo y comercial de un negocio, y todas sus redes sociales asociadas.

“Tierra del Fuego tiene el mayor índice de conectividad en el país. Mientras en el resto del país, la media del ingreso a redes sociales es del 78% en TDF tenemos un 94%, la gente se maneja, se relaciona a través de las redes, los comerciantes no podemos quedarnos afuera. Además, sabemos que el paradigma de la venta detrás del mostrador ya no existe más, hay que ir a buscar a la gente, hay que ofrecerle así que esta es una buena oportunidad para visibilizar este modelo y que la gente lo ponga en práctica”, enfatizó la empresaria.

Y agregó: “Siempre intentamos demostrar que Río Grande es una ciudad disfrutable, linda, que te permite salir y ver vidrieras con variedad de productos y precios. También ofrece variedad en gastronomía, podés ir a diferentes tipos de restaurantes de acuerdo a lo que te guste a lo que sea cómodo para tu grupo de amigos; podés ir a muchas confiterías”.

Otro de los elementos que ya forma parte del Río Grande se Prende, son los músicos, y magos itinerantes, que Henninger recalcó, no van a faltar este año. “Toda esa semana no solamente se va a poder comer rico y a buen precio, sino también presenciar números artísticos, con los músicos y los magos que irán entre las mesas haciendo magia close up. Además, nos sumamos a la Municipalidad, que ofrecerá un calendario de espectáculos en la Casa de la Cultura, en los museos, gimnasios, que se dará a conocer dentro de poco”, remarcó.

Crisis en los comercios

Respecto, de la situación económica en Tierra del Fuego, Henninger admitió que desde la Cámara están al tanto de la situación en los comercios: “La realidad económica no escapa a la realidad del país. Y en algunos rubros es más evidente.

No solamente por una cuestión inflacionaria, que siempre trae estos problemas. Sino porque la gente tiene una modalidad de compra a través de cuotas. Así que seguimos apostando a que continúen los planes en cuotas, renovar el ‘Ahora 12’ o 13 y 6 pagos. Estamos hablando con las diferentes entidades financieras para poder acercar este tipo de financiaciones para el evento, y para que sigan durante todo el año. Creemos que es una herramienta principal para seguir fomentando el consumo, en Tierra del Fuego por lo menos”, remarcó.

Ya en la primera semana de la convocatoria para Río Grande se Prende, alcanzó el 50% del total de inscriptos que hubo el año pasado: “Y tenemos 10 días hasta el sorteo, pero hasta el 30 podemos seguir inscribiendo y hay muy buenas perspectivas”, vaticinó Henninger.

Entre los inscriptos, muchos participarán del evento por primera vez. Y se espera que gracias a que la gente ya conoce y acepta las jornadas de oferta como Black Friday, o Hotsale, esta sea también una buena oportunidad para promover las ventas. “Sabemos que este año más que nunca los comerciantes van a unirse al evento para ofrecer buenos productos a buenos precios, y mejorar su venta”, concluyó Marilina Henninger.

Los comercios que se quieran inscribir pueden hacerlo a través de la página www.riograndeseprende.com, escribir a rgaseprende@gmail.com, o llamar teléfono 421971 de la Cámara de Comercio, no hace falta ser socio para participar.