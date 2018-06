Río Grande se quedó ajustadamente con el clásico fueguino

BAHIA BLANCA (Enviado Especial).- El viernes por la mañana se disputó la última fecha del V Torneo Patagónico de Selecciones Mayores de Futsal AFA donde se destacó el clásico fueguino y Río Grande derrotó ajustadamente 1 a 0 a Ushuaia en el interzonal; de esta manera el conjunto de Pablo Cobián se adjudicó la Zona B, mientras que el de Luciano Montiel -pese a perder dos juegos y empatar el restante- fue segundo del Grupo C.

Tras la fecha final de la etapa clasificatoria Mar del Plata goleó 12 a 2 a Viedma y de esta manera el elenco de Christian Peratta se quedó con el Nº 1 de la general; mientras que Río Grande fue el segundo primero y Las Heras el tercer primero, con la bronca lógica por la no presentación de Pigüé a la fecha final, donde los santacruceños tenían en mente golear para ser el mejor equipo de la primera fase, y le terminaron dando el cotejo por ganado por tan sólo 1 a 0, y ahora deberán medirse ante Ushuaia quien fue el peor segundo de la tabla general.

El mejor segundo fue el local Bahía Blanca que en el cierre de la fecha venció con lo justo 2 a 1 a Puerto Madryn, justamente el rival de cuartos del equipo de Río Grande; el segundo fue Bariloche que goleó a 9 a 4 a los juveniles locales y ahora deberán medirse entre sí, en uno de los juegos más parejos que se podía dar en estos primeros cruces.

Río Grande, por la mínima

El clásico de la fecha final fue tomado en serio, de eso no hubo dudas, sobre todo porque Ushuaia quería mejorar su imagen y no depender de nadie para poder acceder a la siguiente instancia, y Río Grande, ya clasificado, tomó la importante decisión de dejar algunos jugadores clave afuera de éste clásico, nos referimos al capitán Facundo Perpetto que es el alma del equipo, Gustavo Torres, Emanuel Quiroga y Nicolás Paredes, muchas ventajas y una prueba para el carácter del resto del plantel.

Y de movida, Ushuaia arrancó mejor, más metido en el partido y a partir de la presión alta no dejó jugar tranquilo a Río Grande que no estuvo preciso con la pelota y no logró romper esa marca asfixiante que le propuso el rival y cada vez que los de Cobián dejaron pelotas sueltas, los capitalinos aprovecharon para fusilar al arquero Alejandro Godoy, quien sacó dos pelotas de forma brillante mientras que la otra pelota la mandaron por arriba del travesaño.

Río Grande no tuvo profundidad, no tuvo casi llegadas de peligro y eso dejó muy preocupado al entrenador quien en el entretiempo intentó despertar a sus jugadores, hubo tal lavado de cabeza que se tomaron casi 15 minutos en el vestuario cuando se sabe que el descanso es sólo de 10…

La segunda parte fue un poco mejor, primero porque Río Grande subió su nivel y porque Ushuaia mantuvo el suyo, tuvo constancia en la presión alta aunque en esta etapa le costó un poco más complicar cuando recuperaban la pelota y cuando ya se jugaba el minuto 11, Verón arrancó como cierre, abrió la pelota a sus compañeros quienes en dos toques rápidos salieron de la presión y lo encontraron al jugador de Camioneros apareciendo por sorpresa como pivot y al quedar mano a mano con el arquero, lo dejó en el camino con una gran pisadita y definió con el todo el arco a su disposición, un golazo para decretar el 1 a 0.

Pasaron los minutos y los capitalinos no le encontraron la vuelta para romper la presión del rival, y cuando restaban 4 minutos y medio para el cierre, apostó a que el arquero pasase todos los avances al ataque para intentar que esa superioridad numérica le diera la chance de llegar al gol, y las pocas que tuvieron, terminaron en Ale Godoy, la figura de la cancha.

Posiciones

Zona A

Equipos Pts. J G E P GF GC

1° Las Heras 9 3 3 0 0 14 7

2° Bahía Blanca 6 3 2 0 1 15 8

3° Puerto Madryn 3 3 1 0 2 13 10

4° Pigüé 0 3 0 0 3 4 22

Zona B

Equipos Pts. J G E P GF GC

1° Río Grande 9 3 3 0 0 14 6

2° Bariloche 6 3 2 0 1 20 14

3° Bahía Blanca Juv. 0 3 0 0 3 8 22

Zona C

Equipos Pts. J G E P GF GC

1° Mar del Plata 6 2 2 0 0 10 5

2° Ushuaia 1 3 0 1 2 6 9

3° Viedma 1 3 0 1 2 9 21