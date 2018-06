Río Grande tiene su plantel y mañana viaja a Bahía Blanca

RIO GRANDE.- El jueves por la noche el conjunto de Río Grande realizó su último entrenamiento con vistas al V Torneo Patagónico de Selecciones Mayores de Futsal AFA y tras el mismo el cuerpo técnico que comanda Pablo Cobián dio a conocer la lista de jugadores que estarán presentes en Bahía Blanca desde el miércoles próximo hasta el domingo inclusive.

La lista, pese a tener varios jugadores con problemas físicos, no tuvo demasiadas sorpresas y viajarán el grueso de los que más entrenaron las últimas tres semanas, aunque las excepciones son los dos jugadores de Estrella Austral, nos referimos a Nicolás Paredes y Adrián Sánchez, quienes se sumaron el lunes pasado a las prácticas y se ganaron un lugar por las bajas de los demás preseleccionados.

Los arqueros serán Alejandro Godoy y Gustavo Torres, mientras que los jugadores de campo elegidos por los entrenadores son el capitán Facundo Perpetto, Víctor Verón, Nicolás Gallo, Román Andrade, Hugo Pérez, Juan Alberto Barrientos, Emanuel Quiroga, Francisco Andrade, Alejandro Peña, Adrián Sánchez, Nicolás Paredes, Sergio Barrios y el único jugador que milita en Buenos Aires, Franco Andrade.

El equipo de Cobián parte el martes a primera hora de la mañana rumbo a Ushuaia y después del mediodía toma un vuelo directo a Bahía Blanca, estimando arribar allí cerca de las 17:30 y directamente se alojará en el complejo Los Merinos junto al resto de los seleccionados.

Y el viaje no será del todo tranquilo para Cobián y compañía, ya que a las bajas que le han surgido desde que dio a conocer el listado original de convocados, ahora se le suman muchos jugadores golpeados que no llegarán de la mejor manera al torneo que no tendrá ni a Rosario ni a Mendoza, ambos por diferentes motivos debieron declinar la invitación.

Facundo Perpetto viene arrastrando un fuerte dolor en el empeine derecho que no le permite desplazarse con comodidad pero conociendo al capitán hará lo imposible por estar en cancha el día del debut, pero que le impidió estar presente en el último entrenamiento.

Y en ese último entrenamiento, quien se lesionó la rodilla al quedar clavado en el parqué fue el armador Juan Barrientos quien no jugó el viernes y domingo para Camioneros y se está tratando para llegar de la manera al día del debut.

Otro que acarrea un fuerte dolor de espaldas es el arquero Alejandro Godoy, quien probó el viernes en el juego ante Metalúrgico y debió salir reemplazado, y si se suma que Gustavo Torres no ha jugado ningún juego oficial desde su operación de hernia, las dudas son muchas.

Y quizás una de las peores noticias que podía recibir el entrenador Cobián se dio el viernes por la noche cuando Nicolás Paredes tras el encuentro clásico frente a Unión Antártida Argentina terminó muy golpeado de su rodilla izquierda, es una gran duda para el debut, pero ya no hay tiempo de bajar a nadie ya que los pasajes están sacados con nombres y apellidos.

Las zonas

Se conoció además por parte de la comisión organizadora de Bahía Blanca, las zonas que tendrá el Torneo Patagónico; las mismas serán tres comenzando por la A que tiene a los dueños de casa como cabeza de serie y en donde deberán verse las caras con Pigüe (invitado especial), Las Heras y Puerto Madryn quien hace su debut en esta clase de eventos.

La Zona B la lidera el multicampeón Río Grande y la comparte con Bahía Blanca Juvenil y Bariloche, mientras que la C están Ushuaia, Mar del Plata y Viedma, restando saber quién será el rival en el interzonal, ¿será Ushuaia? Una gran posibilidad para que el público local pueda ver el gran clásico de Tierra del Fuego.

La visita de Alejandro Nogar

El jueves por la noche se acercó hasta el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar, quien donó los cuatro juegos de camiseta que vestirá la delegación en el certamen patagónico, además de la indumentaria de vestir y de entrenamiento.

El mandatario tuvo la oportunidad de dialogar con los jugadores elegidos por Cobián y mencionó que deben sentirse orgullosos de representar a una ciudad que tanto ama la disciplina y auguró una gran participación de todo el plantel en Bahía Blanca.

Cobián por su parte, agradeció la presencia de Nogar en el recinto para poder agradecer el gesto que tuvo para con la delegación, ya que no siempre se recibe tanta colaboración por parte de un funcionario de forma desinteresada y que por ello se lo invitó al último entrenamiento para que reciba el agradecimiento de todos los que conforman el equipo de Río Grande.

Colombia Oro, Argentina Bronce

Con el triple empate en el primer puesto entre Colombia, Paraguay y Argentina, la diferencia de goles en los partidos entre sí favoreció a los Cafeteros que terminaron ganando la Medalla de Oro. La de Plata fue para Paraguay y Argentina se quedó con el Bronce.

La Selección de Colombia logró la Medalla de Oro en los Juegos Odesur que se disputan en Cochabamba, Bolivia. Aunque el Futsal tuvo su sede en Chimoré, a unos 192 kilómetros. En la última jornada, Colombia venció 2-0 a Panamá con goles de Gutiérrez y de Angellot Caro y aseguró la primera posición con 12 puntos, junto a Paraguay (derrotó 2-1 en primer turno a Perú con tantos de Richard Rejala y Damián Mareco) y Argentina (venció 4-2 a Bolivia).

El desempate se definió por los resultados entre los tres equipos igualados. Y ahí sacó provecho Colombia, que venció 3-1 a Paraguay y cayó apenas 1-0 ante Argentina. Con una diferencia de +1, los Cafeteros se quedaron con el Oro. Con la Medalla de Plata se quedó Paraguay, que había vencido 3-1 a Argentina y finalizó con una diferencia de 0. La Albiceleste, al tener una diferencia de -1, se tuvo que conformar con la de Bronce.

En el cierre del torneo, Argentina ya sabiendo que ningún resultado le iba a modificar la Medalla de Bronce, le ganó 4-2 a Bolivia con un doblete de Matías Edelstein y tantos de Gonzalo Abdala y Andrés Santos. Justaniano había empatado parcialmente para los bolivianos y Padilla el descuento.

El Plantel

1. Alejandro Godoy Arquero Camioneros

2. Víctor Verón Cierre Camioneros

3. Nicolás Gallo Alero Defensores Futsal

4. Román Andrade Pivot Defensores Futsal

5. Hugo Pérez Alero Defensores Futsal

6. Juan Barrientos Alero Camioneros

7. Emanuel Quiroga Cierre Defensores Futsal

8. Adrián Sánchez Alero Estrella Austral

9. Franco Andrade Pivot Banfield Bs. As.

10. Alejandro Peña Alero Defenderes Futsal

11. Nicolás Paredes Cierre Estrella Austral

12. Gustavo Torres Arquero Defensores Futsal

13. Sergio Barrios Ala/Pivot Defensores Futsal

14. Facundo Perpetto Ala/pivot Defensores Futsal

Director Técnico: Pablo Daniel Cobián

Ayudante Técnico: Ricardo Armando Uribe.

Preparador Físico: Fabricio Minor.

Delegado: Gastón Campano.