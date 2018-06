Tierra del Fuego tiene el más alto índice de adolescentes fumadores

RIO GRANDE.- Ayer, desde muy temprano un grupo de trabajadoras del Programa Provincial de Control del Tabaco estuvo en la esquina de 9 de Julio y San Martín intercambiando un cigarrillo por una fruta.

“La idea es que hoy tomemos mayor conciencia de lo dañino que es el hábito de fumar”, dijo la doctora Silvia Franchini, especialista en medicina de familia y es subreferente provincial del programa de control de tabaco.

Desde las 10:00 y hasta las 11:00 la Dra. Franchini y su equipo estuvieron en la vereda frente al Banco Nación, en la esquina de San Martín y 9 de Julio, para repartir frutas y concientizar sobre los daños que ocasiona el cigarrillo.

“Hoy es el día mundial sin tabaco. La OMS estableció este día para concientizar del flagelo que es a nivel sanitario y mundial el consumo de tabaco. Esta es una epidemia a nivel mundial que afecta a los jóvenes y a las mujeres, cada vez más y más jóvenes. Así que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es conmemorar este día y tratar de disminuir el consumo de esta droga”, sostuvo Franchini.

La idea de intercambiar por un día, un cigarrillo con una fruta, tiene que ver con cambiar a su vez un hábito negativo por uno positivo: “Es algo que se hace en muchos países. Lo que se espera es que hoy, los que fuman, fumen menos o no fumen. Y también damos a conocer nuestro espacio que es un consultorio de cesación tabáquica, los viernes a partir de las 16:00 en los consultorios 26 o 30 del Hospital de Río Grande. Hacemos un tratamiento para dejar de fumar que puede ser personal o grupal, junto con una psicóloga se coordina el tratamiento. Luego que se deja el cigarrillo, igual hay un seguimiento y un apoyo al paciente que lo necesita”, detalló la médica.

Y remarcó: “Es importante tener en cuenta que el tabaquismo es una adicción. El tabaco y la nicotina son drogas. Es necesario empezar a trabajar desde la escuela primaria. Porque la edad de inicio en el consumo de cigarrillo es a los 12 años en Tierra del Fuego y en el resto del país. Y la mitad de los niños entre 13 y 15 han fumado o probado alguna vez”.

Franchini sostuvo que si bien se puede trabajar con las personas después de esa edad, y para que dejen el hábito de fumar, lo mejor es evitar el consumo: “Para eso hay que empezar a trabajar con los niños y con los adolescentes”, insistió.

En Tierra del Fuego, según el último informe que se hizo desde SEDRONAR, en el año 2012, los adolescentes escolarizados fueguinos son los que más fuman, en comparación al resto del país: “Tenemos un poco más del 1% superior a las estadísticas de las demás provincias. Y otro punto es que en la edad de 12 a 15 años las niñas fuman más que los niños, las mujeres fuman más que los varones”, detalló la médica.

Otra de las alertas es la relación que guarda el consumo de tabaco con otras sustancias dañinas para el cuerpo, que crean también adicción: “Las adicciones están todas muy relacionadas. Hoy tuvimos una charla en un colegio secundarios. Y entre ellos fuman tres de cada 10 chicos, es decir que la mayoría no fuma. Y ahí apuntamos a resaltar esto, que los que fuman son los menos y destacar que el sentido de pertenencia se haga con el grupo más numeroso, de los jóvenes que no fuman”, explicó Franchini.

El uso del cigarrillo electrónico no es inocuo. En muchos países los chicos más jóvenes comienzan a fumar con el cigarrillo electrónico porque creen que es inocuo. En Argentina la venta del cigarrillo electrónico está prohibida. Eso en realidad, es muy adictivo. Tiene nicotina y otros químicos que no están controlados. Los chicos que usan este dispositivo, no saben qué están vapeando, porque el líquido que usan es ilegal, es tóxico. La ANMAT lo consideró de uso ilegal.

Luego de estar en la esquina de San Martín y 9 de Julio, fueron a la rotonda de las Plazas de las Américas, continuaron con una charla en la fábrica Textil Río Grande. Por la tarde el grupo se trasladó a los supermercados Carrefour y La Anónima, para ofrecer a las personas que completasen un cuestionario CODE que determina la posibilidad que tienen de sufrir EPOC (Enfermedad Pulmonar Destructiva Crónica): “Es una serie de preguntas que dan un determinado puntaje y, si es muy alto, significa que la persona tiene riesgo de sufrir EPOC, por lo que inmediatamente se la deriva con un médico para que haga una espirometría”, concluyó Franchini.

Fumadores Pasivos: Los entornos libres de humo de tabaco son la única protección eficaz

El humo de tabaco en espacios cerrados es inhalado por todos; fumadores y no fumadores quedan expuestos a los efectos nocivos de por lo menos 250 componentes nocivos, y más de 50 cancerígenos para el ser humano presentes en el humo del cigarrillo.

Cerca de 700 millones de niños, casi la mitad de los niños del mundo, respiran aire contaminado por humo de tabaco, ya que más de un 40% de ellos tiene al menos un progenitor fumador. El 31% de las 600.000 muertes prematuras en 2004 son atribuibles al humo ajeno.

El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas cardiopatía coronaria y el cáncer de pulmón, en el adulto; de síndrome de muerte súbita en el lactante y de bajo peso al nacer en el feto.

Ni la ventilación ni la filtración, ni siquiera ambas combinadas, pueden reducir la exposición al humo de tabaco en espacios interiores a niveles que se consideren aceptables. Los entornos totalmente exentos de humo de tabaco ofrecen la única protección eficaz. Contrariamente a la creencia común, tanto fumadores como no fumadores están de acuerdo en que haya entornos sin humo de tabaco.

En muchos países de diferentes partes del mundo ya se han introducido leyes para proteger a las personas de la exposición al humo del tabaco en los lugares públicos. Las celebraciones del Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) en todo el mundo alientan a que un mayor número de personas y países se liberen del humo de tabaco.

Fuente: http://www.who.int/features/qa/60/es/(World Healt Organization/Organización Mundial de la Salud)