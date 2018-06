Yoppen y los pibes de la UOM son los que abren el juego

RIO GRANDE.- Este sábado vuelve la actividad del básquetbol oficial en la provincia, con la continuidad del Torneo Provincial 2018, el cual está llegando a su punto medio en sus principales divisionales.

El certamen que lleva adelante la gente de la Federación de Basquetbol de Tierra del Fuego, tendrá, en esta ocasión, partidos tanto en Ushuaia como en nuestra ciudad.

El partido mas importante de la jornada sabatina en Río Grande será el que protagonicen, en Primera División, los equipos de Yoppen y UOM, en un duelo válido por la primera fecha de la segunda ronda.

El juego, que comenzará a partir de las 18:00 en el gimnasio Jorge Muriel, enfrentará a dos equipos que intentan meterse en lote de los punteros, aunque es el conjunto de Cote Romano el que mayores triunfos tiene sobre un equipo juvenil como el de UOM que está haciendo experiencia en este torneo.

Cabe recordar que a comienzos de semana, la gente de la Federación de Básquetbol de Tierra del Fuego decidió suspender el torneo Súper 4 “Copa FM Sur” y todavía no se sabe oficialmente cuál es la fecha de disputa. Sucede que la organización había programado el torneo cuadrangular denominado Super 4, para disputarse el próximo fin de semana (del 16 y 17) pero no se tuvo en cuenta que justamente el próximo domingo se celebra en todo el país el “Día del Padre”. Por este motivo los dos representantes de los equipos ushuaienses solicitaron no jugar en esta fecha ya que sería difícil poder viajar hasta nuestra ciudad para competir en el antes mencionado certamen.

Por otra parte, en otro de los partidos que se disputarán la jornada del sábado, en la rama femenina U15, las chicas de Municipal se enfrentarán Metalúrgico en el clásico de la categoría (14:00) y continuación Yoppen se enfrentará con Universitario (16:00) en la categoría U15 masculina.