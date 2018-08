APEL lleva el reclamo a los legisladores

El secretario General de APEL, Raúl Salinas, manifestó que la situación de los empleados legislativos es insostenible. Hoy, intentarán presentar el reclamo por una recomposición salarial ante los legisladores provinciales y el vicegobernador Arcando. Entre otras cuestiones, el gremio, acusa a la Legislatura de realizar gastos innecesarios, y dejar la cuestión haberes fuera del presupuesto.

RIO GRANDE.- Luego de la asamblea realizada el martes, los empleados legislativos de Tierra del Fuego, anunciaron que hoy, antes de la sesión ordinaria, se presentarán ante los parlamentarios provinciales para elevar el reclamo por una recomposición salarial. Entre las características del reclamo, se cuentan la situación apremiante de varios trabajadores, los grandes -e injustificados según APEL- gastos de la Legislatura; y hasta un conflicto judicial pendiente de resolución.

Raúl Salinas secretario General de APEL (Asociación Personal de Empleados Legislativos) sostuvo: “Tuvimos el martes una asamblea los empleados legislativos convocada a pedido de la mayoría de empleados. Respecto de la situación que están viviendo todos los trabajadores. Planteando las necesidades, inclusive necesidades básicas, que tienen los trabajadores, como en todos los ámbitos de la administración pública y en el sector privado”.

“Sabemos de la crisis que se está viviendo en el país, entendemos el contexto nacional. Pero dentro del ámbito del Poder Legislativo concretamente, tenemos el problema con gente de categorías inferiores que tienen necesidades ya básicas, inclusive, sin cubrir”, agregó Salinas.

El Secretario General, dio el ejemplo de algunas familias que recurrieron en los últimos días a la asociación, con situaciones desesperadas: “Tenemos familias a las que se le ha vencido el contrato de alquiler y han tenido que ir a vivir juntos en un departamento, hacinados; dos familias completas. O planteando algunos de ellos con lágrimas en los ojos que no les alcanza para comprar leche para sus hijos a fin de mes; que un yogur que deberían darle todos los días a un niño, se lo pueden dar una vez a la semana. Cosas que conmueven y que nosotros no podemos dejar pasar. Esto tiene que ser planteado como límite a los señores legisladores, también al vicegobernador”, expresó.

Según explicó el gremialista, la discusión por este mismo tema viene planteándose desde el año pasado, aunque no obtuvieron respuesta alguna: “Así que mañana nos autoconvocamos, al comienzo de la sesión para que nos reciban los legisladores si está en su voluntad hacerlo, y si no veremos qué medidas tomaremos al respecto posterior a eso. Porque desde agosto del año pasado, venimos pidiendo poder discutir el presupuesto dentro del ámbito legislativo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. No nos dieron esa posibilidad. Desde diciembre tenemos una conciliación acordada de partes, en el Ministerio de Trabajo, que ellos incumplieron, y que también el Ministerio de Trabajo incumplió. Hace alrededor de dos meses elevamos una nota para que se convocara a las partes, y termináramos la negociación que venimos llevando desde diciembre a la fecha, y no convocó”, detalló Salinas.

Números que no cierran

Los trabajadores legislativos plantearon que llegaron al límite. Y luego de autoconvocarse el martes por la mañana, decidieron que llevarán hoy la petición concreta a los legisladores, en el propio recinto: “Entre Río Grande y Ushuaia, hay hasta un 25 % de diferencia en el precio de un alquiler. Hoy para ingresar a un alquiler, o sustentar un contrato, de cualquier alquiler para una familia tipo, tienen que tener alrededor 70 mil pesos. Lo cual es imposible. Hay muchos trabajadores que tienes 5 o 6 años de haber ingresado a la Legislatura, que están cobrando de bolsillo entre 24 y 26 mil pesos. Por lo cual se les hace imposible, llegar a la canasta básica familiar que hoy está establecida en Tierra del Fuego, en 36 mil pesos. No hablemos de vacaciones ni de vestimenta, de un regalo para los chicos el Día del Niño”, remarcó Salinas.

Además, el Secretario planteó la inequidad en el gasto del presupuesto para el sistema legislativo provincial: ”Ellos no tienen límites para el gasto descomunal que hacen dentro del Poder Legislativo. En cuanto a desarraigo, gastos de pasajes y viáticos; mientras que el único aumento que tuvieron los trabajadores estos tres años fue del 21 %. En cambio el incremento que tuvo el presupuesto legislativo fue del 195%. No se dejó partida presupuestaria para haberes directamente, porque no tuvimos oportunidad de discutirlo con los legisladores el año pasado en agosto. Y ahora no nos dieron esa posibilidad tampoco, de discutir la pauta salarial para el año que viene”, dijo.

“Tuvimos casi 40 millones de pesos en gasto el año pasado, solamente en desarraigo; casi 25 millones de pesos que se habían dejado para pasajes y viáticos en el presupuesto del 2018. Hoy a mediado de año, ya llevamos 15 millones de pesos en gasto de contribuciones. Nosotros no sabemos dónde va a parar es dinero, o si ya empezó la campaña política, con dinero que debería pertenecer a los trabajadores, y ser un poco más equitativo en cuanto a la distribución de los ingresos que tiene la Legislatura”, detalló el secretario.

El gasto ejecutado en 2017, en concepto de desarraigo, fue de casi 40 millones de pesos. Y para el 2018 se estima que sobrepasará los 40 millones: “Al mes de julio de este año, debe haberse incrementado alrededor de 22 a 24 millones de pesos, sólo la primera mitad del año, y en desarraigo solamente. Pero además, se suman los vehículos que innecesariamente, la Legislatura compró”, insistió Salinas.

“No somos un gremio mediático, ni salimos en cualquier momento, a hacer una defensa de los trabajadores porque sí, ni pedimos cosas que presupuestariamente son imposibles de dar. Pero viendo a nuestros compañeros de trabajo que no les alcanza ni para alimento a fin de mes a sus hijos, te da una tristeza enorme. Más con cuánto lujo y cuánta cosa se dan los legisladores en gastos innecesarios dentro del ámbito legislativo. No hablamos de otros ámbitos, porque no lo sabemos, cada uno ejecuta el presupuesto como crea conveniente, pero dentro del ámbito legislativo no nos dejaron pauta salarial, con una deuda del 14% que suspendieron en el año 2016, que está dentro del ámbito de la Justicia, y que todavía no tenemos respuesta respecto a eso”, concluyó el gremialista.