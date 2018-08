Camioneros quiere tocar el cielo con las manos, pero Estrella querrá llevar la definición del campeonato a una tercera final

RIO GRANDE.- Esta noche la ciudad puede tener dos campeones en el Futsal AFA; tanto Camioneros en Primera A como Victoria en Primera B de ganar se pueden coronar por primera vez y cerrar el Torneo Apertura 2018, que se extendió más de la cuenta debido al mes y medio que se perdió por la Liga Nacional de Futsal Argentina, y por la protesta de Unión Antártida Argentina sobre Defensores Futsal.

Pero ya es historia, y una página más importante de esta historia la puede escribir Camioneros, uno de los grandes de Río Grande que aún no ha alcanzado un título oficial y ahora está muy cerca de conseguirlo, tiene la oportunidad esta noche de derrotar a Estrella Austral y así dar la tan ansiada vuelta olímpica. El partido se jugará desde las 22:00 en el gimnasio Jorge Muriel de Chacra IV y será la revancha del 5 a 0 que le propinó el Verde a su rival.

No será para nada sencilla la misión, ya que enfrente estará un juvenil elenco de Estrella Austral que viene realizando su mejor actuación en su historia; jamás había alcanzado una definición y pese a que fueron superados en la primera Gran Final, los orientados por Pablo Villeuta saben que pueden dar vuelta la historia; aunque para ello deberán estar muchos más finos en ataque para romper el cerrojo defensivo que le propuso el Verde en el primer juego.

A partir del doble armado que proponen Nicolás Paredes y Leonel Villafañe, el equipo genera mucho juego para el resto de sus compañeros, que bien pueden ser Adrián Sánchez, Martín Marimón, Isaac González y Sebastián Sánchez, mientras que necesitan de mayor participación del resto del plantel a quienes le pesó esa primera final, algo lógico por toda la presión que hubo el domingo pasado en el gimnasio municipal de la Margen Sur, no sólo por lo que se jugaba sino por la gran cantidad de público presente que se hizo sentir, y esta noche no será la excepción, sin dudas que habrá mayor cantidad de público aún.

El Verde tiene la chance histórica de coronarse como el mejor de la ciudad e inscribir su nombre al lado de grandes equipos como Filial River Plate, Instituto La Misión, Soldasur, Sportivo, Club de Amigos y Defensores Futsal, para ello deberá tener lo mejor en el banco, algo que no sucedió el último cotejo cuando quedaron fuera de él jugadores clave como Sebastián Delfor y Juan Collman.

Pero apoyados del gran momento que está atravesando el arquero Alejandro Godoy, lejos el mejor de la temporada, quien fue la figura en el cotejo pasado, y en la experiencia defensiva de Víctor Verón, el caudillo que no sale jamás del campo de juego a menos que él lo pida para recuperar algo de aire, el equipo sabe que atrás está resguardado.

Pero no sólo son ellos dos, porque cuando ingresan jugadores como Cristian Cantero, Jonatan Salazar, Eric Zaraza, Luca Stessens o los mencionados Collman y Delfor, se contagian en defensa y luego son directos para atacar, un equipo que no necesita tanta posesión para generar juego, es un equipo mucho más directo que tras dos o tres toques, rompe en ofensiva para llegar al arco rival y cuando están derechos sus goleadores, no hay forma de vencerlos, por ello la misión para Estrella Austral, además de atacar a su rival, será parar los avances de su contrario.

La pulseada será fenomenal, el partido parece que será fenomenal y por ende ya se sabe que el Muriel estará de bote a bote, la expectativa en la calle por ver el mejor Futsal de la Patagonia y uno de los mejores del país, tendrá el marco que se merecen. Ojalá que sea una fiesta.

Victoria también está match point

El Azulgrana tras su triunfo 9 a 5 sobre Intevu FC también querrá dar la vuelta olímpica y para ello necesitará derrotar otra vez a su adversario y así coronar dos años de gran juego en el cual no se le dieron resultados en los momentos indicados.

Por el otro lado, Intevu sabe que está necesitado de ganar o ganar para obligar a un tercer y definitorio cotejo y la misión no será para nada sencillo debido a lo que se vio el último domingo donde Victoria fue muy superior y Nicolás Rodríguez necesitará de la presencia de todos sus jugadores, sobre todo aquellos con mayor experiencia quienes no estuvieron presentes en la primera final.

La polémica por los árbitros

No cayó bien en el seno del Colegio del Arbitros local que Estrella Austral recusase al árbitro Roberto Montelongo por entender estos, que no estaba el juez designado capacitado para pitar semejante partido, y finalmente a José González le cambiaron de compañero.

En vez de enojarse, el Colegio debió elegir a los mejores árbitros para dirigir el o los cotejos más importantes de la temporada, y ojalá que esta noche prime la cordura ya que son ellos los que están en el ojo de la tormenta, los que no están a la altura de semejante nivel que se está viendo en el Futsal local.

La Programación

Miércoles 14 de agosto – Gimnasio Jorge Muriel

20:00 – Final 1ra. B Intevu FC vs. Victoria

22:00 – Final 1ra. A Estrella Austral vs. Camioneros

Goleadores

Jugadores Club Tantos

Nicolás Paredes Estrella Austral 17

Sebastián Villarroel Club de Amigos 15

Nicolás Gallo Defensores Futsal 14

Cristian Oroz Unión Antártida Argentina 14

Francisco Chávez Unión Antártida Argentina 12

Adrián Sánchez Estrella Austral 12

Leonel Villafañe Estrella Austral 12

Luca Stessens Camioneros 11

Facundo Perpetto Defensores Futsal 10

Juan Ramón Ruiz Progreso 10

Luciano Abalos Unión Antártida Argentina 9

Marcelo Ruiz Club de Amigos 9

Néstor Videla Parque Futsal 9

Fernando Lescano Escuela Argentina 8

Alejandro Rolando Filial GyE Jujuy 8

Matías Saldaño Filial GyE Jujuy 8

Nicolás Barbosa Metalúrgico 7

Sergio Barrios Defensores Futsal 7

Alejandro Peña Defensores Futsal 7

Román Andrade Defensores Futsal 6

Luis Cárdenas Progreso 6

Cristian Carrasco Unión Antártida Argentina 6

Sebastián Delfor Camioneros 6

Danilo Maldonado Escuela Argentina 6