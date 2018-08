Carta abierta: Sepa el pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, que el Gobierno Nacional no es el enemigo de los fueguinos, sino que el enemigo, son los que se la llevaron toda

Mientras la gran mayoría de los argentinos celebran que una justicia devaluada, tenga sus honrosas excepciones y parezca más creíble, empiezan a desfilar por la pasarela judicial y van presos, los corruptos que se la llevaron toda y que casi destruyen la economía.

Curiosamente el Vicegobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, en vez de sumarse al inmenso reclamo popular de los argentinos en contra de la corrupción, de la impunidad y en la búsqueda de la transparencia de los actos de gobierno de todas las fuerzas políticas, porque la corrupción no tiene ideología, en declaraciones periodísticas formuladas en una reunión partidaria que aparecen publicadas el día lunes, dice que el Gobierno nacional es el enemigo y convoca a enfrentarlo y a derrotarlo en las urnas.

Esta expresión infeliz por cierto del Vicegobernador, podría quizás atribuirse a quienes formaron parte alguna vez de los gobiernos nacionales anteriores al actual, preocupados lógicamente por el tenor de las declaraciones de los arrepentidos que día a día suman nuevos procesados y nuevas detenciones, pero hacen ruido que las formule el compañero de fórmula de la gobernadora, que hasta hace muy pocos días destacaba el gran apoyo recibido del gobierno nacional.

Es evidente que estamos en frente del viejo y conocido doble discurso de los políticos, que no son creíbles precisamente por esto, es decir que mientras la mandataria provincial coquetea políticamente con el Gobierno nacional para que le den fondos para obra pública o para algún otro menester, porque es incapaz de generar recursos propios atento administra mal, la Gobernadora manda a su vice a declarar que el Gobierno nacional es el enemigo, y hacernos creer que es el gobierno nacional, el causante de todos los males que aquejan a la provincia.

Cuando todo el dinero que ingresa a las arcas del estado provincial, se gasta para sostener el actual estado de cosas, estamos frente a una mala gestión, ocurriendo lo mismo con los problemas que tiene el sector industrial en la Isla, que son porque algunos malos empresarios se negaron a reconvertir la matriz productiva de la provincia, privilegiando seguir ganado millones con la ley de promoción, pero dejando el tendal de despidos cuando se afecta su rentabilidad.

En una provincia rica en recursos naturales como ésta, cuando los recursos económicos no alcanzan es porque el estado gasta más de lo que recauda, y por ende es ineficiente además de ser un sinónimo de mala gestión, razón por la cual para poder mantener los privilegios de quienes nos gobiernan, nos están endeudando de una forma escandalosa , como lo es por ejemplo el querer que Tolhuin se endeude en más de doscientos millones de pesos, cuando no recauda nada para poder devolver lo que quiere pedir prestado, y es la sinrazón también de haber endeudado sin justificación a la provincia , en doscientos millones de dólares.

Según la información de la que dispongo, la Legislatura provincial autorizó al Gobierno provincial años atrás a emitir deuda por 200 millones de dólares, la que se va a empezar a pagar recién a partir del año 2019, finalizando esos pagos en el año 2027.

No soy contador público, pero desde el sentido común, que no es el más común de los sentidos para los cráneos que idearon este endeudamiento absolutamente innecesario y perjudicial para todos los fueguinos, habrá que devolverlo no solo en una moneda que se vuelve más cara cada día como lo es el dólar norteamericano, sino que además se lo debe reintegrar con una tasa de interés altísima, que sería del 8,95 % anual en dólares.

La emisión de deuda en el mercado internacional se habría producido cuando el dólar estaba a 15,55, razón por la cual si bien es cierto que las devaluaciones hacen que pareciera cierto lo que dice la mandataria , en el sentido de que el estado provincial se beneficia, la verdad es que nos estamos perjudicando enormemente, ya que cada vez que el dólar aumenta, la deuda también aumenta y en consecuencia, cada vez va a hacer falta una mayor cantidad de pesos, para poder comprar la moneda norteamericana que hay que devolver.

Este Gobierno provincial nos quiere hacer creer que el camino del Beagle es necesario, y resulta que si se concreta habrá que pagar un doble costo, porque por un lado se lleva puesto un yacimiento arqueológico milenario que jamás se recuperará, y por otro lado se gastarían unos 1.700 millones en su construcción, lo que de ser cierto, significaría que podríamos estar en presencia de un monumento a la corrupción.

Los senadores fueguinos de la oposición, obedeciendo una orden de la Gobernadora, se ausentaron vergonzosamente del recinto y no dieron el quórum en la sesión especial del miércoles ppdo., en la que se trataría el pedido formulado por la justicia al Senado para tratar la ley de extinción de dominio para que el estado recupere lo que los ladrones se robaron, y para poder allanar domicilios de la ex Presidente, que dicho sea de paso no quiso entregar la banda, y resulta que la banda la entregó a ella.

Desde hace muchos años la gente está votando a la persona, dejando de lado las banderías políticas y confiando en quienes demuestran en los hechos que son creíbles; que son transparentes en las licitaciones y en los actos de gobierno; y que acreditan un buen manejo de los dineros públicos, como lo es por ejemplo el hecho cierto de que en Río Grande, se solucionó definitivamente y para siempre el grave problema que significaba la falta de agua, con la construcción de una nueva planta potabilizadora.

Estando cerca de un proceso eleccionario que puede cambiar para bien o para mal el futuro de esta provincia , resulta imprescindible no equivocarse cuando llegue ese momento, siendo la única manera que las nuevas generaciones puedan tener un futuro venturoso, que este gobierno no sea reelecto.

LUIS DANIEL MERLO- ABOGADO MAT. PCIAL N° 17 S.T.J.