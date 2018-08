Casting de actuación en Río Grande

El sábado 25 de agosto, se realizará un casting general de actores y actrices, Río Grande. Pueden presentarse personas con o sin experiencia previa, y sin límites de edad. La convocatoria, es para la realización de una web serie.

RIO GRANDE.- El sábado 25 a las 14 horas en Isla de los Estados 1195, se realizará un casting general de actores y actrices, con o sin experiencia previa, para la realización de una web serie.

Los interesados, pueden acercarse directamente: “La gente no tiene que llevar nada preparado, que no se hagan drama. Nosotros les vamos a dar unos ejercicios para que hagan; no importa si sienten experiencia, la idea es tener una charla con las personas, y qué los motiva para actuar; que puedan soltarse un poco, y ver cómo podrían desenvolverse, porque además de la web serie tenemos varios proyectos en paralelo, y la idea es generar ya un banco de actores, poder saber con cuántos actores contamos para todos estos productos audiovisuales”, explicó Facundo Viñabal, uno de los organizadores.

Una web serie es, justamente una serie de formato pequeño, con una duración de siete a diez minutos, que se hace generalmente para YouTube: “YouTube es uno delos lugares más recurrentes, porque es gratuito. Hay otros lugares, pero no son tan populares. Son historias cortas que tienen seguimiento capitulo a capitulo, y un arco argumental, pero se resuelven en pocos minutos” detalló Viñabal.

Como ejemplo de web series populares: Cualca, con Malena Pichot, que empezó como una sección en Duro de Domar, pero siguió de desarrollando forma individual; Famosos, con Martín Garabal, que empezó también como una producción de I-Sat pero se popularizó en Internet; Un año sin televisión, Volver al uno a uno, Mundillo, y muchas otras.