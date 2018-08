César Ferreira y Sebastián Pastori parten rumbo a Tucumán

RIO GRANDE.- Llegó el día de la partida para César Ferreira y Sebastián Pastori, los dos fueguinos que estarán en la edición 2018 del Trasmontaña, la competencia de Mountain Bike por equipos más importante de la Argentina y de la cual hacía mucho tiempo que corredores de Tierra del Fuego no asistían.

La pareja riograndense que participará en la categoría Master A1, partirá hoy desde Ushuaia rumbo a Tucumán, con una escala intermedia de dos horas en el Aeropuerto Jorge Newbery, estimando arribar a San Miguel a última hora de la tarde; el viernes los dos corredores estudiarán los primeros 13 kilómetros de recorrido los cuales son todos en baja, mientras que el resto es todo trepada y desconocen aún si tendrán tiempo de pedalear algo por algunos de los sectores clave del circuito.

La idea de ambos era poder estar con mucho más tiempo de antelación en el lugar de la carrera, pero se hizo imposible por las obligaciones laborales y aún no saben cómo responderá el físico al cambio climático ya que se aguarda para el domingo, día de la competencia, entre 25 y 28 grados, cuando todo el entrenamiento de ellos al aire libre fue con temperaturas bajo cero, y más allá que entrenaron bajo techo y junto a caloramas, se sabe que no es lo mismo, pero son conscientes que así son las reglas y no lo pondrán como excusa.

El circuito

El circuito se recorre una sola vez (punto a punto), registra una distancia total aproximada de 43.05 km entre puntos). Los horarios de largada para cada corredor se definen el día sábado por la tarde, se larga a las 08:00 de mañana del domingo de a siete u ocho parejas por minuto. Las posiciones de largada se realizan por orden de inscripción confirmadas y según el número de pechera en forma correlativa ascendente.

Los tiempos de carrera aproximados son para el primero de 02 hs. 15 minutos, extendiéndose hasta un total de 8 hs. para el último. La media de los corredores completan el circuito en 04 hs. 30 minutos.

Desde la largada se interna en zonas de bosque y monte con suelos variados (tierra, barro si llueve, cauces de ríos con poca agua, raíces, ramas y/o árboles caídos sobre el sendero, puentes colgantes y otros).

A lo largo del circuito existen 5 zonas de abastecimiento neutral, la cantidad de zonas para abastecimiento depende mucho del clima que tengamos los días previos. Si se necesitan más se colocan en zonas medias.

Ultiman detalles para el Trasmontaña 2018

El Trasmontaña es un clásico nacional del rally de mountain bike, que se organiza desde 1994 en los cerros de San Javier. Este viernes, la Secretaría de la Gobernación, a cargo de Silvia Pérez, reunió a todas las áreas del Gobierno provincial comprometidas en la organización para ultimar detalles de la competencia. Entre ellas se encontraban representantes de la Secretaría de Deporte, el ministerio de Salud, Turismo, Defensa Civil, Policía de Tucumán y Gendarmería.

“Una vez más se realiza esta prueba emblemática, una prueba que no solo es deportiva sino que muestra toda la belleza de Tucumán y de lo que somos como provincia”, remarcó José Banegas, secretario de Deportes.

Y agregó: “los cerros tucumanos se van a poblar de bikers y todas las áreas gubernamentales se han comprometido para que Tucumán sea modelo de este tipo de organizaciones”.

Según adelantó Miguel Kachurovsky, organizador del evento, el circuito tiene alrededor de 43 kilómetros. “Incluye subidas, bajadas, piedras, selva. Tiene muchas dificultades que es lo que buscan los competidores”, contó.

“Hace muchos años lo venimos haciendo y cada año tenemos que ir mejorando o subsanando problemas que hemos tenido los años anteriores”, aseguró Kachurovs.

Noelia Rodríguez se prepara

Tras haber tenido una dura lesión que detuvo su carrera, la ciclista pone todo para llegar a las primeras posiciones

La trasmontañista, Noelia Rodríguez se prepara para el inicio del 25° Trasmontaña. “La bicicleta fue muy buena para mi recuperación”, destacó la ciclista.

Recordemos que la joven sufrió una rotura de los ligamentos cruzados el año pasado, en un caída en la fecha 1 del Campeonato Argentino de enduro en San Pedro (Jujuy). Este duro momento pudo ser superado con el apoyo de su familia, “ellos desde chica me inculcaron el deporte como una forma de vivir, los valores de este deporte son incalculables”, determinó Noelia.

“Creo que tenía que pasar por algo así para ver lo que soy capaz de realizar”, proclamó la ciclista que corrió 16 Trasmontaña, de los cuales ganó los 11 mixtos. “Mi compromiso hoy está con el deporte social, llevar el mensaje de la salud y de los valores que transmiten estas disciplinas”, finalizó.

Reglamento

El Trasmontaña está organizado por Mountain Bike Tucumán y auspiciado por la Subsecretaría de Deporte de la Provincia de Tucumán.

La organización asegura el encuadramiento deportivo de la competencia (marcación del circuito, cronometraje, etc.) y la asistencia de emergencias durante la misma.

La organización controlará a través de las autoridades asignadas, la aplicación de este reglamento por parte de los competidores el cual al momento de inscribirse declaran conocer en su totalidad y que tiene carácter definitivo e irreversible.

El circuito puede ser modificado por la organización en función de factores climáticos o de fuerza mayor.

El Trasmontaña se correrá por equipos integrados por dos corredores, varones y/o mujeres que se encuadren dentro de las categorías previstas en el reglamento.

El coordinador se reserva el derecho de rechazar la inscripción de aquellos interesados en participar que tengan antecedentes antideportivos o sanciones disciplinarias.

Los derechos de inscripción comprenden: “El control deportivo de la prueba y los gastos de señalización del circuito, cronometraje, controles, etc. “Primeros auxilios en el circuito durante la carrera. Provisión de elementos de identificación y control.

La carrera inicia en el lugar designado por la organización en la zona de Calle 14, San Javier, para ingresar al descenso hacia el Rio La Sala, por dirección Norte sobre el Río La Sala hasta corral de Jorsa (Estancia La Sala), gran vuelta al valle, base del Telégrafo 1 y La Sarita, empalme con senda de la “S” hasta el telégrafo II en subida hasta paraje Bajada de los Troncos, El Siambón, Río Sucio, Zona del Pinar del Siambón, a 1700 mts de la Refinor subida y paso de nuevo a La Sala, zona del Portezuelo. Los corredores, por el solo hecho de inscribirse, declaran y aceptan conocer este recorrido, el que ha sido convenientemente señalizado, no pudiendo aducir extravío en los senderos u equívocos de camino para el computo de sus tiempos de carrera.