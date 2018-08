Cierran las inscripciones para el Memorial Víctor Pérez

RIO GRANDE.- Esta tarde noche, cierran las inscripciones para tomar parte del Memorial Víctor Pérez, la primera prueba de Ciclismo de Ruta de la segunda parte de la temporada, la cual se correrá este domingo 26 de agosto. El cierre será a las 19:00 en el local comercial Everest Cycling.

Los corredores de Río Grande no sólo deben inscribirse hasta ese horario sino que, además, deben retirar el número ya que el día de la carrera no se entregarán, la excepción será para los corredores que lleguen de Ushuaia, Tolhuin, Río Gallegos y Punta Arenas, ciudades que tendrán como mínimo la participación de un ciclista por lo que la prueba va ganando en importancia en la región y ya no sólo en la provincia, donde hace años que es considerada la carrera más significativa del ciclismo fueguino.

La carrera comenzará a las 11:00, sin embargo los corredores han sido notificados que la concentración será a las 10:00 y que media hora más tarde será el recordatorio a Ferrito Pérez en la ermita que yace frente al barrio YPF, lugar del accidente que se llevó la vida del recordado ciclista.

La novedad para esta ocasión, es que sólo se permitirá la participación de rodados de ruta, no habrá participantes que quieran hacerlo con bicicletas de montaña como venía ocurriendo en las pasadas ediciones –últimas tres o cuatro-, y no sólo que no podrán estar aquí, sino que no serán contempladas en ninguna de las cuatro fechas que tendrá el certamen puntuable y que otorgará premios pensando en el 2019, dado que la Agencia Municipal podrá tres pasajes aéreos para que los campeones puedan estar en una gran prueba nacional.

La segunda fecha del campeonato será el domingo 2 de septiembre con la prueba Aniversario del Club O’Higgins, institución que éste año cumplirá 60 años de vida; tendrá un recorrido total de 80 kilómetros, 10 más que la primera fecha. La novedad más importante de esta prueba es que la misma iniciará en el excampamento YPF y finalizará en la zona alta del cabo Domingo, doblando los corredores en inmediaciones de estancia Sara.

Luego, la tercera fecha, será el 14 de octubre y también será de 80 kilómetros y será la Río Grande – Puente Justicia, todas estas estarán además incluidas en la conformación del equipo fueguino para los Juegos de la Araucanía que se desarrollarán en la XII Región de Chile, se estima que en la zona de Puerto Natales sería la competencia de fondo, por lo que será muy importante la carrera para todos los juveniles que tiene la provincia y que serán seguidos por el mencionado Alejandro Barría.

La fecha final será en el regreso de las 3 Horas de Río Grande, para la cual ya ha tenido el auspicio del municipio local como así también de la Secretaría de Deportes de la Provincia, y a diferencia de las tres ediciones consecutivas que se dieron en en los inicios del milenio, y la otra aislada más cerca de la primera década del 2000; se desarrollará en la ruta Nacional Nº 3, desde a rotonda del avión en la avenida Santa Fe, y la rotonda de salida de Chacra II frente al Cristo, pero con la salvedad que se doblará en U y no se utilizarán las rotondas para no entorpecer el normal tránsito de los vehículos quienes podrán utilizar estas rotondas como derivador para salir de sus hogares o bien para no molestar a los competidores.

La Contrarreloj dentro del Campeonato

El Club O’Higgins también ha montado cuatro fechas de Contrarreloj las cuales también sumarán puntos para el campeonato por lo que serán ocho las fechas que deberán participar aquellos corredores que vayan por el título.

Todas las fechas se disputarán los sábados a partir de las 14:00 desde la salida del excampamento YPF, como de costumbre, y también servirá como clasificatorio para los chicos de Araucanía, y que no será solo para los juveniles, sino que también para aquellos cadetes que estén en su último año, dado que los Juegos permiten incluir a corredores de 16 años.

La fecha del debut será el 8 de septiembre y aquí sí podrán participar corredores con rodados de montaña, tal se viene desarrollando en los últimos años. La segunda prueba del mes se desarrollará el sábado 29, mientras que los sábado de octubre a utilizar serán el 6 y el 20.