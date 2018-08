El fútbol es turismo en New York

NEW YORK.- El deporte más amado de Sudamérica llegará a la costa este de los Estados Unidos representado por tres de las selecciones más importantes de la región, las cuales se enfrentarán en el marco de partidos amistosos. Por un lado, el 7 de septiembre a las 7:30 p.m. la selección nacional de Estados Unidos se batirá con Brasil, en tanto que el 11 de septiembre a las 8:00 p.m. será el turno de Argentina y Colombia. Ambos partidos se llevarán a cabo en el MetLife Stadium y los tickets ya se encuentran a la venta.

CMN Sports y Relevent se encargarán de presentar el partido entre Colombia y Argentina. “Estamos encantados de asociarnos con Relevent para la organización y esperamos con ansias este partido”, mencionó Henry Cárdenas, presidente de CMN Sports. “Argentina es una potencia llena de talentos y Colombia ha demostrado un enorme potencial durante la Copa del Mundo en Rusia. Esperamos que los fanáticos disfruten de esta celebración post-Copa Mundial”. Charlie Stillitano, cofundador y presidente ejecutivo de Relevent, agregó que “Relevent está comprometido a llevar la increíble cultura y entusiasmo del fútbol internacional a los Estados Unidos y este partido seguramente brindará esa emoción a los fanáticos nuevos y habitués por igual”.

Por otro lado, con el inicio oficial del nuevo ciclo este otoño, la selección nacional de fútbol de los Estados Unidos enfrentará a Brasil, Inglaterra, Italia y México al embarcarse en una “Serie Kickoff” de seis partidos que proporcionará al joven equipo una competencia de alto nivel. Esta serie comenzará el viernes 7 de septiembre con el partido entre Estados Unidos y Brasil. “Estamos en la fase inicial de construcción de nuestra identidad”, manifestó Earnie Stewart, gerente general del equipo nacional masculino de Estados Unidos. “Estos juegos son evidentemente grandes desafíos, y para los jugadores jóvenes es una oportunidad de ver el punto de referencia de algunos de los mejores equipos del mundo. Podemos utilizar estas experiencias para aprender sobre nosotros mismos y dar los próximos pasos para desarrollarnos y lograr ser el equipo que aspiramos”.

Con motivo de estos eventos deportivos, Nueva York invita a los fanáticos a extender su estadía y visitar las últimas atracciones y eventos de la ciudad. Algunas de las actividades destacadas en septiembre son:

Brooklyn Book Festival (10 al 17 de septiembre). New York City Ballet: Repertorio de la Temporada de Otoño (18 de septiembre al 14 de octubre). New York Philharmonic: – Art of the Score. Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey (14 y15 de septiembre). Noche de Apertura de la Temporada 2018-2019 (20 de septiembre). St. Ann’s Warehouse: Oklahoma! (27 de septiembre al 28 de octubre). Met Opera: Temporada 2018-2019 (28 de septiembre de 2018 a mayo de 2019). 92Y: Streetfest (30 de septiembre). Fuente: Compartiendo Turismo