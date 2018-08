“El Hada Tuna” Jorge Bernard recorre el país junto a obras 27 artistas

El trabajo del artista riograndense Jorge Bernard, fue seleccionado entre otros mil cuadros, para recorrer el país. Actualmente, la muestra se encuentra en Tandil, y estará itinerando por el país durante todo el 2018.

RIO GRANDE.- Se trata del certamen denominado Premio Nacional de Pintura del Banco Central. De mil obras participantes, de toda la argentina “El Hada Tuna y el Bolita de Fuego”, fue seleccionado entre los 27 que integran la muestra y el catálogo, que recorrerá el país hasta febrero del año que viene.

“La muestra empezó a itinerar en febrero de este año. Estuvo expuesta en el Banco Central, de ahí fue a la Plata, luego al Mumbat (Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil), y ahora se está yendo a Corrientes. Después creo que va a estar en Mendoza”, detalló Jorge Bernard, artista local y apasionado del mundo Fantástico.

El año pasado, Jorge pensé en animarse y participar del certamen de pintura organizado por el Banco central, envió su PDF con la reproducción de tres obras, y de las tres, seleccionaron El Hada Tuna: “Uno tiene que cumplir con los requisitos de medida, de año de creación, y otros. Pero una de las cosas que más llamó la atención, según me dijeron, y por lo que fue elegida mi pintura es el color… Y la verdad que yo tengo yo una paleta muy variada, con mucho color”, reconoció Bernard.

El Hada Tuna, es un ser fantástico de la tierra, y está inspirada en un tunal que Jorge vio en casa de un amigo en Mendoza: “Nosotros nos sentábamos horas ahí, y yo saqué unas fotos; porque él tiene unos árboles, aguaribay (del que se cosecha la pimienta rosa) y el tunal está debajo de ese tremendo árbol; es un tunal grande casi como todo este taller. De fondo están esa serranías, en un lugar que se llama Challao”, recordó.

En la imagen se ven además del hada, a un ave como en llamas, y una gota de agua: “ella preserva no sólo la tuna, sino también el agua. Algo que en Mendoza es súper importante el agua. Y algo que está presente siempre en mis cuadros es la temática del calentamiento global. En este caso, la escasez del agua. El pájaro, se conoce como el churrinche, que como es todo rojo le llaman bolita de fuego; que para mí simboliza la naturaleza incendiada”, explicó el artista.

Arte y trabajo

Hasta ahora nadie lo llamó con encargos particulares, pero cada vez que alguna de sus obras es expuesta, Jorge recibe nuevas invitaciones: “no me pasó que me llamen para que pinte un hada en la casa de alguien por ejemplo… aunque lo haría encantado; pero sí hay otras repercusiones, gente que está interesada en mis trabajos, y es de galerías de arte. Por ejemplo, me invitaron desde una galería de arte en San Pedro, California. San Pedro es el puerto de la ciudad de Los Ángeles. Pero para ir tengo que tener 2 mil dólares, porque hay que pagar el espacio, aunque te inviten como artista. Además, de exponer mi trabajo, la galería me representaría por dos años, así que es una gran oportunidad”, contó Jorge desde su taller.

Además de dar clases, tiene discípulos que están aprendiendo tanto dibujo, como pintura, y modelado: “Tengo 5 alumnos ya. Todos están aprendiendo, pero la verdad que hay mucho potencial en la ciudad; muchos pibes que dibujan muy bien, y quieren aprender”, expuso.

Además de hacer arte, Jorge remarcó que hay que buscar las oportunidades: “Tenés que aprovechar y saber moverte. Quizás en otras provincias está muy poblado de artistas; en cambio, cuando vos decís que venís de Tierra del Fuego, salís del montón. Y tiene también un plus, esa magia, ese salvajismo, que hay acá, la incógnita del Fin del Mundo”, explicó.

Actualmente Jorge está trabajando en la maqueta, con la que participará del concurso para el monumento al Playero Rojizo B95. También, hay un mural que pintó junto a tres artistas, en el Museo Fueguino de Arte: “El mural Fuego y Misterio, lo pintamos para un programa del Consejo Federal de Inversiones, que junta artistas de cuatro puntos distintos de Argentina, con el artista de la región como anfitrión, y todos juntos hacen un mural que generalmente tiene 2 metros de alto, por 8 metros de ancho. A mí me tocó trabajar con Omar Pnosetti, de Buenos Aires; Marcos Acosta, de Córdoba; y Mónica Millán, de Misiones”, recordó el artista.

Jorge Bernard participó este año de la Feria del Libro en Buenos Aires, y tiene trabajos expuestos en Rumania, pero siempre está buscando oportunidades para llevar el arte del a provincia y de Río Grande, a todo lugar que pueda: “LA verdad disfruto mucho ser embajador de Tierra del Fuego, de Río Grande, a través del arte. Cuando estuve en la Feria del Libro, por ejemplo, la gente se acercaba y preguntaba, siempre quieren saber cómo es la provincia, como vivimos”, recalcó.

Todos los trabajos de Jorge, pueden verse en su página personal, www.facebook.com/artistabernard, desde los más nuevos, hasta los que están expuestos en diferentes partes del mundo: “Hay que animarse, a presentar los trabajos, y despojarse también de las expectativas. Yo trabajo mucho, y presento obras en todos los lugares que puedo; así, muchas me han dado muchas satisfacciones”, concluyó.