En 9 días vuelve la Liga Provincial, con el Clausura

RIO GRANDE.- Cinco equipos nuevos en la rama femenina y otras cuatro formaciones debutantes de varones, ese es el panorama para la instancia local del Torneo Clausura, por la Liga Provincial de Voleibol (LPV), que cuenta con la organización de la Secretaría de Deportes de la provincia.

El certamen, que inicialmente estaba previsto que arrancara el 1 de septiembre, sufrió una postergación de siete días, produciéndose su inicio el sábado 8 del próximo mes.

A diferencia del Apertura, que se jugó a una rueda, todos contra todos, definiéndose las posiciones finales a partido directo (1º vs. 2º; 3º vs. 4º; 5º vs. 6º; 7º vs. 8º), en esta oportunidad los elencos han sido distribuidos en 3 zonas por rama, clasificándose los dos primeros a una categoría A (Campeonato), mientras que los restantes pasarán a la B (Ascenso).

La primera etapa se disputará al mejor de 3 sets, al tiempo que la segunda será al mejor de 5 sets. El sexto de la A descenderá, y el primero de la B ascenderá, con vistas a la temporada 2019.

Las novedades

En femenino permanecieron 8 de los 9 equipos que compitieron en el Apertura: Parque, que había presentado dos formaciones (Rojo y Verde), ahora anotó una sola. Araucanía (la inmensa mayoría de sus integrantes jugó el certamen anterior para CDM), Saurios Vóley, Malvinas Argentinas, Sparta y Sacachispa son los debutantes.

Mientras que en masculino hubo dos deserciones (UTN y Los Wilson, equipo que se había retirado antes de la conclusión del Apertura), cuatro altas (Universitario Negro y Blanco, Grupo A y Sacachispa) y siete conjuntos que repiten la experiencia del primer semestre (Metalúrgico, El Rejunte, Axion, Metalúrgico Sub 19, Fusión, Soberanía Nacional y Estrella Austral).

Inferiores

Entretanto, en el ámbito de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF), el sábado 8 de septiembre se realizará el 5° Encuentro de Minivoleibol. Será en la Escuela Nº 22 de Ushuaia (Constitución Fueguina 951), de 14:00 a 16:30.

Femenino

Zona A Zona B Zona C

Araucanía QRU Metalúrgico

Estrella Austral Malvinas Argentinas Sparta

Soberanía Nacional Parque Sacachispa

Saurios Voley Axion Fusión

CDM

Masculino

Zona A Zona B Zona C

Axion Universitario Negro Metalúrgico

Metalúrgico Sub 19 El Rejunte Grupo A

Estrella Austral Fusión Universitario Blanco

Soberanía Nacional Sacachispa

Femenino

Siguen (7)

1.QRU (1º)

2.Metalúrgico (2º)

3.Parque (3º)

4.CDM (4º)

5.Fusión (5º)

6.Soberanía Nacional (6º)

7.Axion (7º)

8.Estrella Austral (9º)

Nuevos (5)

1.Araucanía

2.Saurios Vóley

3.Malvinas Argentinas

4.Sparta

5.Sacachispa

Masculino

Siguen (7)

1.Metalúrgico (1º)

2.El Rejunte (2º)

3.Axion (3º)

4.Metalúrgico Sub 19 (4º)

5.Fusión (5º)

6.Soberanía Nacional (7º)

7.Estrella Austral (8º)

Nuevos (4)

1.Universitario Negro

2.Grupo A

3.Universitario Blanco

4.Sacachispa

No siguen (2)

1.UTN (6º)

2.Los Wilson (9º)

Nota: En el Apertura, Parque presentó dos formaciones en femenino, Rojo (3º) y Verde (8º); entre paréntesis aparece la ubicación en ese torneo.