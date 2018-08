Festejo por los 20 años del Aikido en la provincia

Este año, el Aikido cumplió 40 años en Argentina y 20 años en la provincia. El Sakanashi dojo, de Río Grande, alojó el Seminario aniversario. Un festejo que contó con la presencia de senseis de Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba y Corrientes; además, de sensei Leonardo Skanashi, director del CDA.

RIO GRANDE.- El aniversario de la llegada del Aikido a Tierra del fuego, se cumplió en junio de este año. Por esa fecha también se cumplían 40 años del CDA (Centro de Difusión del Aikido) en Buenos Aires, por lo que el seminario aniversario se hizo esperar unos meses. Varios Shidoin (4to y 5to Dan) de distintas partes del país acompañaron al sensei Martín Mora, y practicantes de toda la provincia. Hoy, además habrá una exhibición del sensei Leonardo Sakanashi; quienes deseen presenciarla, pueden acercarse al Club San Martín, sobre calle O’ Higgins 46, a partir de las 11 de la mañana.

Leonardo Sakanashi visita Tierra del Fuego desde hace trece años. En principio, venía junto a su padre, Masafumi Shihan, hoy él es quien dirige la práctica en todo el país y algunos países limítrofes: “Se cumplen 20 años de la difusión del Aikido, de la mano del sensei Mora. En estos 20 años, se fundó esta base, para los años que vendrán y eso nos pone muy felices. Esto es una fiesta como se merece el Aikido en la provincia”, dijo el sensei Sakanashi.

Zenón Mallorca, practica Aikido desde hace más de 30 años. Es 5to dan de Aikido y enseña en la provincia de Corrientes: “Con sensei Martín somos conocidos de muchos años, y para mí es un honor venir a festejar estos 20 años de práctica”, dijo sensei Mallorca.

Dentro del tatami, hombres y mujeres de todas las edades aprenden, participan y se enseñan a la vez. En que para ser un arte marcial el Aikido no tiene nada que ver con la confrontación y la violencia, si no todo lo contrario: prima la búsqueda de la armonía:

Sensei Figueroa, se presenta como un alumno, aún después de 25 años de práctica en el Seiki dojo de Buenos Aires: “Primero aprendí con el shihan Masafumi Sakanashi, y ahora con el honor de estar con Leo, su hijo, que es un altísimo maestro y ha podido mantener toda la estructura del CDA con los 40 años desde que lo fundó su padre, incluso más grande. Y felices de estar con el amigo sensei Mora. Este dojo es maravilloso, los muchachos practican con muy buen espíritu, se nota que tienen un instructor maravilloso”, expresó.

Sensei Daniel Molina, vino desde Comodoro Rivadavia: “desde 2006 visitamos al sensei Mora, y en lo que a mí respecta, él es un ejemplo a seguir. El presente de Tierra del Fuego es nuestro futuro, en cuanto a forma de trabajo. Vinimos más de 5 personas, más de 1200 kilómetros. Porque hay un gran instructor acá. Los que estén leyendo, ojalá lo aprovechen”, expresó.

Sensei Galarraga, también enseña en el Seiki dojo de Buenos Aires: “Este es un lugar en el que se ha trabajado mucho -reconoció- y venir a festejar estos 20 años con el sensei Mora, es una alegría. Disfrutar de este camino, que no es de oportunidad, sino de continuidad. Como bien ha demostrado la provincia”.

Sensei Verdur practica hace 25 años, y actualmente enseña Aikido en un dojo de Córdoba. Él explicó cómo es posible practicar un arte marcial, que busca la armonía y no exacerba la violencia: “Arte marcial, implica un trabajo interior, el deseo de no competir con el otro. En aikido, se trabaja no competir, no chocar, o discutir, sino tratar de sacar de oposición la mejor posibilidad; porque No hay un ganador y un perdedor, uno que se sienta muy bien y otro mal. Se trata de aprovechar el punto de vista del otro para sacar algo mejor”, recalcó.

“El Aikido tiene tres objetivos: la técnica propiamente dicha; el mejoramiento personal de uno mismo, no contra otros; y el cósmico, que es estar en contacto y equilibrio con la naturaleza”, coincidió sensei Mallorca.