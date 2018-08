Gerardo González va por su tercer combate en WGP #48

USHUAIA.- El referente fueguino del Kickboxing, Gerardo González, ya superó el pesaje en Buenos Aires y peleará esta noche desde las 21.50 (Fox Sports) ante el argentino Jony Chavez en la categoría hasta 71,800 kg. dentro de lo que será la velada #48 de WGP, una de las sagas más importantes del continente a desarrollarse en el estadio Roberto Pando de Boedo.

Siendo la segunda pelea del programa en Peso Mediano Ligero (71,800 kg.), todo está dispuesto para que el ushuaiense Gerardo González vuelva a poner a Tierra del Fuego en los primeros planos del Kickboxing sudamericano. WGP, la saga más relevante de la disciplina, presentará la velada #48 en Argentina y otra vez el fueguino ha sido invitado a participar por sus grandes resultados.

Haciendo memoria, su debut fue el 20 de mayo del año pasado en Brasil ni más ni menos que ante el local Wallace Santos (#6 del ranking) cayendo por decisión unánime, pero demostrando que estaba a la altura para seguir creciendo en la disciplina, algo que había plasmado cuando se consagró campeón argentino de K1 -título vigente- o venció por KO en el Round 1 a su rival en su debut internacional en España.

Referente de la escuela Huérfanos Fight Team de la capital provincial, Gerardo González tuvo su segunda oportunidad en WGP #43, también en Boedo, cuando dio cuenta por decisión unánime de Pablo Paoliello -entrenador de Nicolas Ryske- y viene de participar del Abierto de Buenos Aires (Open WAKO) donde perdió la final ante el santiagueño Damián Segovia (71k) además de haber ganado por KO en Bahía Blanca donde formó parte de la FIGHTER 16.

En declaraciones a MZL Radio, programa que se emite por NACIONAL 92.1, manifestó: “Me preparé muy bien físicamente y también en lo mental. Gracias a Dios estoy muy motivado y con muchas ganas, seguro de todo lo que entrené, pero nunca confiado. Preparado para cualquier cosa que se venga”.

“Vine con mi viejo, Guillermo Diana y Lucio Rodríguez quienes me dan otro plus para afrontar cada desafío. Esta oportunidad puede abrir nuevas puertas para disputar algún GP por título y copas, pero no es momento de pensar en lo que pueda venir sino en el combate con Chavez”, agregó.

Antes de concluir: “No lo vi pelear nunca a él y hay pocos videos en YouTube. Pero hay que dar todo con quien sea, se define ahí arriba del ring. Gracias a Fox Sports se podrá ver desde las 21.50 y a todos los sponsors que me dan una mano solventando costos para realizar el viaje que sino sería imposible”.

El pesaje quedó atrás y hoy solo queda la cuenta regresiva para ser parte de otro duelo histórico.