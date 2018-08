Investigan al Juez de Faltas por un incidente vial

Ayer se conoció que la Fiscalía de Ushuaia se encuentra investigando si el Juez de Faltas de Ushuaia conducía un Ford Fiesta cuando rozó a una mujer embarazada que cruzaba la calle en Perón y se fue del lugar. Un abogado fue interceptado minutos después por la policía manejando la unidad aunque no tendría nada que ver con el siniestro vial. La Justicia intenta determinar si hubo un cambio de conductor.

USHUAIA.- El Ministerio Público Fiscal de Ushuaia se encuentra investigando si el juez de Faltas de la ciudad, Hugo Morato conducía un automóvil, el lunes, que rozó a una mujer embarazada que cruzaba la calle Perón en la zona del Lalcec. También se intenta determinar si tras el hecho hubo un cambio de conductor.

La policía acudió inmediatamente constatando los hechos y solicitando la presencia de personal sanitario, los cuales determinaron que la mujer embestida fuese trasladada al Hospital Regional para su mejor atención, en compañía de un familiar.

La mujer lesionada resultó ser la ciudadana Yanina Verónica Reza, de 32 años de edad, la cual se encuentra cursando un embarazo de 20 semanas.

El personal Policial realizó las actuaciones en relación a lo acontecido, en conjunto con policía científica, en cuanto al vehículo que ocasionara las lesiones a la mujer abandonó el lugar, quedando como únicas características un espejo retrovisor en la calzada.

Posteriormente ,siendo las 14:20 del mismo lunes, un patrullero localizó un rodado marca Ford, modelo Fiesta, color gris, que evidenciaba el faltante del espejo retrovisor derecho. El mismo era conducido por Juan Francisco López de 43 años. Este último, finalmente y por averiguaciones no tendría nada que ver con el incidente vial ya que habría abordado el auto en otro sitio de la ciudad, aunque no se sabe si Morato le solicitó que buscara dicha unidad con algún argumento no conocido -hasta el momento- que derivaron en un cambio de conductor.