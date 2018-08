“La gente no es consciente de la velocidad a la que anda”

El presidente del Concejo Deliberante Alejandro Nogar, presentó un proyecto para la implementación de un sistema de fotomultas, que será tratado el martes 28 de agosto. Nogar recalcó la importancia de hacer algo para reducir la velocidad a la que circulan los automóviles en la ciudad.

RIO GRANDE.- El proyecto estipula, además de la colocación de cajas que contienen cámaras fotográficas para registras a los infractores, la remoción de algunas lomas de burro y reductores de velocidad.

“Me parce que la gente no ha tomado conciencia de la cantidad de accidentes que hay a diario, y la cantidad de infracciones”, expresó Alejandro Nogar, en Radio Fueguina.

Nogar hizo mención de los comentarios de algunos vecinos en redes sociales: “hay gente que manifiesta que no nos cansamos de sacarles plata, pero la verdad es que no es algo recaudatorio. Si no hay gente que infrinja las normas de tránsito, nadie les va a sacar plata. Me parece que es un proyecto para poder frenar un poco los accidentes, porque son todos accidentes con suerte que ha habido víctimas seguido, y la gente no toma conciencia de la velocidad que agarra en el centro de la ciudad, cerca de los colegios”, recalcó.

En cuanto a la posibilidad de quitar los lomos de burro, y redutores de velocidad, el concejal explicó: “tampoco se pueden poner en toda la ciudad, porque realmente es imposible andar con cualquier auto que se daña, o los Bomberos nos pidieron que reveamos el tema porque cada vez que ellos pasan por un lomo de burro, rompen el tren delantero de la autobomba, y los choferes de ambulancia lo mismo”.

El funcionario insistió: “La debe saber que va a tener una multa si anda con exceso de velocidad: Nosotros tenemos reglas que en nuestra ciudad, no las cumplimos; pero cuando vamos a otro lado las cumplimos a rajatabla”.

Finalmente explicó que de 100 cajitas aproximadamente, sólo el 10% contendrá cámaras el mismo día, ya que la ubicación de las mismas, se cambiaría de forma periódica: “Una multa con exceso de velocidad estamos hablando de alrededor de los 15 mil pesos; en la zona de Ruta 3, frente a Aduana, la gente se queja de q no pueden dormir, por la cantidad de picadas, entonces, tenemos que hacer algo para evitar este exceso de velocidad”, concluyó Nogar.