Mariano Arcioni: “Todos los gobernadores estamos enojados porque se toman medidas inconsultas”

BUENOS AIRES (NA).- El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que los mandatarios provinciales están “enojados” porque el Ejecutivo nacional toma “medidas inconsultas” de las que se enteran “por el Boletín Oficial”.

El sucesor de Mario Das Neves, que murió a finales del año pasado, consideró que “el pacto fiscal no fue un error” y sostuvo que va a colaborar “en todo lo que se pueda”, pero advirtió que no va “a permitir que se avasallen todos los derechos adquiridos”.

“Todos los Gobernadores estamos enojados porque se toman medidas inconsultas que nos enteramos por el Boletín Oficial”, sostuvo Arcioni en diálogo con Radio 10.

Para el mandatario chubutense, la eliminación del Fondo Federal Solidario que recibían por la exportación de soja “es otro revés, sobre todo para la Patagonia”.

“Esto tiene un impacto tremendo. Vamos a estar presentando esta semana una medida judicial contra estas medidas que están tomando y que nos quitan derechos adquiridos”, adelantó.

Arcioni sostuvo que “hace dos años” que están “siendo castigados” y que la canasta básica en su provincia “es de 42 mil pesos”: “Chubut es el motor energético del país y no tenemos la retribución por lo que aportamos”, cuestionó.

Por otra parte, el Gobernador se refirió a la causa por los cuadernos sobre supuestas coimas en la obra pública y aclaró que él es “muy respetuoso de la justicia” y que la política debería ejercerse “con humildad, con transparencia, sin hipocresía”.

“Hoy tenemos muchas armas para poder demostrar que hay que hacer política con los valores que corresponde y que todo esto tiene que acabar, y que la gente no va a acompañar esas formas de hacer política”.

En este sentido, resaltó que “hay algunos partidos pequeños y provinciales que se financian con total transparencia”.

“Lo que uno si analiza políticamente es que el peronismo está atomizado y no es bueno para ningún partido político. Esta causa de los cuadernos perjudica directamente al kirchnerismo. Me parece que el PJ va a apuntar a una unidad por fuera de lo que es el kirchnerismo. No beneficia ni perjudica al gobierno”, opinó.