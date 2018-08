Nicolás Paredes, además de una de las figuras, el goleador

RIO GRANDE.- A punto de arrancar el certamen Clausura de Futsal AFA en Primera A, aún quedan ecos de lo visto en la primera parte del año con la disputa del certamen Apertura que, como se sabe, fue obtenido en forma merecida por Camioneros y tuvo como subcampeón a Estrella Austral, el equipo juvenil con mayor proyección en el medio local.

Y justamente de éste último equipo han salido varios jugadores destacados y el caso más emblemático ha sido el de su armador, Alejandro Nicolás Paredes, quien no solo la rompió toda llevando al club a su primera final en la disciplina, sino que también fue el goleador del certamen, cortando una extensa racha que ostentaba Willy Villarroel de Club de Amigos, quien a su vez fue el escolta del cierre de Estrella.

No en sencillo que un último hombre se pueda destacar como goleador, siempre hubo buenos cierres pero no siempre con mucho gol, y aquí no sólo que se dio la excepción, sino que fue uno de los jugadores más destacados del Torneo, quizás un escalón por debajo de Alejandro Godoy, quien fue clave para que Camioneros obtenga su primer cetro en diez años de historia que lleva el Verde en el Futsal AFA local.

Si bien es un falso cierre ya que le gusta mucho más armar que defender, lo que ha progresado en la marca es notorio y a partir de recuperaciones de él, es que se suelta rápidamente en ataque y con la visión de todo el campo de juego, casi siempre elige el mejor destino a sus pases y tuvo en buenos rendimientos individuales de compañeros la sociedad que necesitaba para que le devuelvan pelotas útiles para que él las pueda transformar en gol.

Su estilo de juego hizo que le pegaran mucho, aunque pocas veces lo fueron a buscar con mala intención y si bien los árbitros siempre intentaron cuidarlo cobrando cada una de esas infracciones y amonestando en los momentos justos, no hay forma de defenderlo más, es muy complicado sacarle la pelota sin infracción. Y de todas las patadas que recibió, solo dos merecieron roja directas a sus infractores y esas dos fueron las únicas equivocaciones de los jueces quienes optaron por no expulsar.

Junto a él fueron muy buenos los picos de rendimiento que ostentaron dos de sus compañeros de Estrella Austral, el capitán Adrián Sánchez, un alero con mucho gol y además muy completo en todas las facetas, y Leo Villafañe, el otro armador quien también tuvo muchas llegadas y muchos goles para su equipo.

En la lista de goleadores nunca se lo puede dejar afuera a Willy Villarroel, quien pese a no jugar todos los cotejos y no entrenar como él puede, siempre es un peligro para los elencos rivales y se hizo notar.

Facundo Perpetto era el goleador del campeonato hasta el momento de su suspensión; el alma de Defensores Futsal la estaba rompiendo tal cual lo había hecho en Bahía Blanca, hasta que aquel fatídico cotejo ante Camioneros lo dejó fuera de las canchas y no sólo que le cortó por ahora la carrera a él, sino que le quitó la ilusión a su equipo de coronar un nuevo campeonato en el orden local. Quien tomó la posta goleadora de su equipo fue Nico Gallo, jugador que vio muchos menos minutos que cuando jugaba en Metalúrgico, así y todo se cansó de anotar.

Uno de los destacados del certamen fue el refuerzo de Unión Antártida Argentina, Cristian Oroz, quien no sólo estuvo en un altísimo nivel por juego y por estado físico, sino que fue uno de los goleadores del campeonato y de su equipo.

De Unión también sobresalió en este menester el arquero Coki Chávez, quien además de atajar, fue uno de los goleadores del certamen, lejos el arquero que más goles hizo, y promediando el certamen se encolumnaba como el máximo artillero del torneo, hasta que, por cuestiones obvias, los jugadores de campo lo sobrepasaron, sin contar que se ausentó tres de las diez fechas de su equipo.

El goleador del equipo campeón, Camioneros, fue Luca Stessens con 11 tantos; sin ver tantos minutos como los jugadores de mayor confianza del técnico, el pivot se las ingenió para anotar muchos tantos.

Goleadores

Jugadores Club Tantos

Nicolás Paredes Estrella Austral 18

Sebastián Villarroel Club de Amigos 15

Nicolás Gallo Defensores Futsal 14

Cristian Oroz Unión Antártida Argentina 14

Adrián Sánchez Estrella Austral 13

Leonel Villafañe Estrella Austral 13

Francisco Chávez Unión Antártida Argentina 12

Luca Stessens Camioneros 11

Facundo Perpetto Defensores Futsal 10

Juan Ramón Ruiz Progreso 10

Luciano Abalos Unión Antártida Argentina 9

Marcelo Ruiz Club de Amigos 9

Néstor Videla Parque Futsal 9

Fernando Lescano Escuela Argentina 8

Alejandro Rolando Filial GyE Jujuy 8

Matías Saldaño Filial GyE Jujuy 8

Nicolás Barbosa Metalúrgico 7

Sergio Barrios Defensores Futsal 7

Alejandro Peña Defensores Futsal 7

Román Andrade Defensores Futsal 6

Luis Cárdenas Progreso 6

Cristian Carrasco Unión Antártida Argentina 6

Sebastián Delfor Camioneros 6

Danilo Maldonado Escuela Argentina 6

Marcelo Muñoz Metalúrgico 6

David Patiño Progreso 6

Francisco Pérez San Isidro 6

Jonatan Salazar Camioneros 6

Víctor Verón Camioneros 6