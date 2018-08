Persiste el reclamo del CEC en Carrefour

Es en el sector de frutería y verdulería, donde las góndolas fueron bloqueadas, aunque la actividad en el resto del supermercado es normal. Desde el gremio mercantil denuncian que los empleados de servicio de ese sector, tercerizado a una conocida empresa distribuidora de la ciudad, cobran entre un 20 % y un 40 % menos que el resto de sus compañeros.

RIO GRANDE.- El Centro Empelados de Comercio (CEC) prosigue en el reclamo ante Supermercados Carrefour por el correcto encuadre de los trabajadores afectados al servicio tercerizado de verdulería y frutería, que según el gremio perciben salarios inferiores a los de sus compañero de otros sectores.

Por ello, desde el cierre de la semana pasada, las góndolas de frutas y verduras de Carrefour se encuentran cubiertas y sin posibilidad de acceso a los clientes de las dos sucursales riograndenses de dicho supermercado, que en el resto de sus actividades no sufre ningún tipo de paralización.

Al respecto, el secretario adjunto del CEC, Daniel Rivarola, contó que “el problema se genera a partir de que Carrefour decidió tercerizar su servicio de venta de frutas y verduras. Hace un tiempo ese servicio es brindado por la firma Gualdesi Hnos., con salarios que son, en promedio, un 20 % inferiores a los de los restantes trabajadores del supermercado”.

El conflicto comenzó sobre el cierre de la semana pasada y “durante todo el fin de semana la empresa Gualdessi Hnos. no se hizo presente y no dio respuesta al reclamo, a pesar de que hemos hecho las presentaciones correspondientes y notificado de la acción gremial”.

Asimismo, Rivarola aclaró que “nosotros vamos a mantener el reclamo hasta que la empresa se disponga a tratar el conflicto. No podemos permitir que haya empleados que cobren menos dentro de una estructura, con responsabilidades similares”.

Por otro lado, el dirigente sindical contó que “Carrefour nos pidió que hagamos un impasse y levantemos el reclamo hasta que las autoridades de Gualdessi Hnos. vengan a Río Grande, pero le hemos transmitidos que no, que no vamos a cesar en el reclamo y que vamos a seguir paralizando la actividad de góndolas de frutas y verduras porque esto que ocurre no es la primera vez que pasa y Gualdessi Hnos. ya ha dado muestras de querer desentenderse de nuestro reclamo”.

“Hace dos años que estamos con este reclamo y la situación es cada vez peor. Los trabajadores de Gualdessi Hnos. que realizan servicio dentro de Carrefour están cobrando un 20 % menos que los trabajadores de limpieza, y un 40 % menos que los del supermercado. La diferencia es insostenible”, reprochó-

Para cerrar, Daniel Rivarola contó que “son ocho los empleados entre las dos sucursales que se ven afectados por esa decisión arbitraria de Gualdesi Hnos. de pagarle menos por el trabajo que prestan dentro del supermercado”.