Renunció el juez de faltas de Ushuaia por el incidente vial

Lo confirmó el secretario Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Oscar Souto. “La verdad fue una sorpresa muy desagradable”, dijo Oscar Souto al tiempo que consideró que “cualquiera puede tener un accidente, el tema es cómo se actúa”, sostuvo el funcionario.

USHUAIA.- El abogado Hugo Morato presentó su renuncia ante el Ejecutivo Municipal de Ushuaia luego de que se viera involucrado en un incidente vial el pasado lunes. El funcionario habría conducido un Ford Fiesta cuando rozó a una mujer embarazada que intentaba subir a un auto en la calle Perón y luego se fue del lugar sin prestar auxilio a la damnificada.

El Jefe de gabinete del municipio de Ushuaia, Oscar Souto, confirmó ayer que Hugo Daniel Morato, ahora ex Juez de Faltas municipal, renunció a su cargo a pedido del intendente Vuoto y que a partir de esa medida, el caso seguirá en la justicia. “La verdad fue una sorpresa muy desagradable”, dijo el funcionario.

“Cuando nos enteramos del accidente, había dos versiones y el intendente dijo que, si efectivamente había responsabilidad del juez, se le iba a pedir la renuncia. Cuando comprobamos que efectivamente estaba involucrado, se le pidió la renuncia a primera hora de la tarde. La renuncia ya está, y ahora continuará la vía judicial. Administrativamente se cumplió con el pedido del intendente, porque esto no se puede permitir, y la Justicia será la que lleve adelante el proceso correspondiente”.

“El fiscal Urquiza está interviniendo y esto ya escapa a cualquier actuación de la Municipalidad. Cualquiera puede tener un accidente y eso no escapa a nadie, pero el tema es cómo se actúa. En este caso hay una responsabilidad por no haberse detenido y la responsabilidad es doble o triple. La verdad ya no sé cómo calificarlo, porque esta persona tenía una obligación muy importante en cuanto a sancionar o no a los conductores que cometen infracciones de tránsito. Era la máxima autoridad de la Municipalidad y por eso es mucho más incomprensible. El hecho de no estar en funciones no significa nada y al principio hasta yo tenía dudas sobre cómo habían sido los hechos, por eso necesitábamos tener la certeza de que había sido así. Cuando se comprobó, el pedido del intendente se cumplió en forma inmediata”, afirmó.

El hecho ocurrió el lunes, en Perón Sur al 600. La víctima, identificada como Verónica Resa, de 32 años y embarazada de 20 semanas declaró que intentaba subir al auto de su hermano que estaba estacionado en la puerta, un Renault Fluence cuando fue embestida por otro vehículo que circulaba por Perón en dirección al Aeropuerto Malvinas Argentinas.

El auto la golpeó con el espejo retrovisor derecho y la hizo trastabillar porque ya tenía abierta la puerta de su auto. De acuerdo a las constancias policiales, la mujer recibió el impacto principal a la altura de la cadera derecha, y también en su pierna izquierda, aunque no sufrió heridas cortantes.

Una vez trasladada al Hospital Regional Ushuaia, se comprobó que las lesiones sufridas no eran de gravedad, ni para ella ni para su bebé.

Resa declaró además que observó al vehículo detenerse metros más adelante del impacto, para luego continuar su marcha, y dio algunos detalles que permitieron iniciar su búsqueda por la ciudad.

El secretario del Juzgado de Faltas, el abogado Juan José López, fue la persona que identificó en un primer momento la policía. Sin embargo, las cámaras de seguridad de vecinos de la zona cercana al accidente, dejaron en evidencia que era Morato quien conducía el auto.

Oscar Souto fue el encargado de efectivizar el pedido de renuncia, ya que el intendente Walter Vuoto se encuentra en Comodoro Rivadavia para participar del Foro Patagónico que se realizará mañana.