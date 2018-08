Luminarias LED: tendrán descuentos de hasta el 30%

Hoy por la mañana, se firmó un acuerdo entre comerciantes del área de la iluminación y electricidad; el ejecutivo provincial; y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, para fomentar el cambio de las luminarias de las viviendas por artefactos de tipo LED. Mediante este acuerdo se ofrecerán por 90 días, descuentos entre el 10 y el 30 a los vecinos que compren luminarias de este tipo.

RIO GRANDE.- El acuerdo establece que por un periodo de 90 días, cinco comercios de la ciudad ofrecerán a los vecinos que se acerquen con su boleta de servicio eléctrico domiciliario, distintos artefactos de iluminación LED, con un descuento de entre un 15 y un 30%. Los comercios que ofrecerán estos descuentos son: Austral Electricidad, Patagonia Lighting, Electricidad Miguel y Electricidad Miguel Iluminación, Voltios e IM. CO. FUE.

“El vecino va a poder hacer un cambio de luminarias, que tiene doble beneficio, primero el ahorro energético. Además, en comparación a una lámpara fría de bajo consumo, alumbra mucho más, con la misma potencia. Esto va a generar que la gente tenga mejor luz en su casa, baje el consumo en su boleta”, explicó Alejandro Ledesma, Presidente de la Dirección Provincial de Energía.

El funcionario destacó además el beneficio que tiene bajar el consumo masivo de energía eléctrica en la provincia: “Nosotros no estamos interconectados como en el resto del país. Entonces cada equipamiento nos cuesta muchísimo. Y vimos que teniendo tantos usuarios, pensamos en hacer algo masivo que involucre también al comerciante, en donde todos nos beneficiemos, y esa energía que ahorramos se la podemos dar a otro usuario nuevo. Por dar un ejemplo, nosotros en Ushuaia estamos conectando 100 usuarios nuevos cada mes. Me imagino que acá en Río Grande, la cantidad de usuarios es aún mayor”.

Y agregó: “Si logramos que la mayoría de los vecinos cambiemos de tecnología, van a ahorrar energía, y esa energía que se ahora, vamos a poder utilizarla en otro sitio, sin cambiar equipamiento. Además, es una política que obedece a un pedido de la Gobernadora, de que interactuemos con el vecino”.

Además, el funcionario adelantó que junto a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, se implementará en poco tiempo un programa de difusión de los artefactos que más electricidad consumen en la casa: “Las pavas eléctricas, los lavarropas con secarropa, los cargadores de celulares cuando quedan enchufados sin el aparato. Son todas cosas que consumen energía. Y el ahorro en muchos casos tiene que ver con un cambio de hábitos”, recalcó.

El secretario de Comercio, Adrián Lungwitz agradeció a los comercios participantes por haberse comprometido: “entendemos el tema de Responsabilidad Social como importante hacia la sociedad, y desde la Secretaría de Comercio estamos permanentemente buscando las formas de traer beneficios al consumidor y al comercio también”.

Aunque el ahorro producido por el cambio de luminarias no se cuantificará con total precisión, Valeria Andrade, presidenta de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, aseguró que comparativamente, una lámpara LED de 5 watts, produce la misma luminosidad que una lámpara común de 50. Andrade adelantó que ya se está trabajando en la posibilidad de generar algún plan similar para comercios: “Nosotros desde la Cooperativa, siempre estamos pensando en los asociados. Sabemos es difícil ingresar en principio a estas nuevas tecnologías. Es un cambio costoso, entonces hemos decidido adherirnos a este programa que si bien nació en la ciudad de Ushuaia, con la Dirección provincial de energía y la secretaría de comercio, trabajar de manera mancomunada y traerlo también a Río Grande. La compra de luminaria LED, es mucho más beneficiosa que la convencional no sólo en el consumo, sino en la capacidad de iluminación”, detalló Andrade.

En cuanto a la presentación de la boleta de servicio eléctrico a la hora de la compra, Andrade aclaró que es para verificar que el servicio del asociado sea un servicio residencial.