Se juega el torneo municipal Jaque de Peones

USHUAIA.- El sábado 1 de septiembre, a partir de las 15:00, en el gimnasio Hugo Italo Favale (cancha 4) del Polideportivo Municipal Augusto Lasserre, se disputará el torneo de ajedrez Jaque de Peones, con premiación para las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Universitarios.

Allí participarán jugadores locales, junto a sus pares de Tolhuin y Río Grande, además de una delegación de Buenos Aires, que arribó a esta capital anteayer, y que en la víspera desarrolló algunas de sus actividades.

El grupo está encabezado por el Maestro Internacional (MI) Ernesto Real de Azúa, quien también es entrenador del equipo olímpico argentino, y profesor de la carrera de Instructor de Ajedrez de la Universidad Tres de Febrero (UNTreF).

En el Centro Comunitario del barrio Felipe Varela ofreció simultáneas a jóvenes ajedrecistas que concurren al mismo, y a otras Escuelas que funcionan en otros Centros Comunitarios, y ayer presentaban el certamen a realizarse mañana.

La delegación visitante está compuesta por representantes de la Escuela de Ajedrez Los Ranqueles, de Mercedes (provincia de Buenos aires); y de los clubes Villa Sahores -de Villa del Parque- y Pedro Echagüe -de Flores-, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.