Seba Pastori y César Ferreira cumplieron en el Trasmontaña

RIO GRANDE (Gentileza La Gaceta y de Nuestra Redacción).- El domingo se desarrolló la XXV Edición del Rally Trasmontaña, la competencia en pareja más prestigiosa de Sudamérica, a lo largo de 43,7 kilómetros entre San Javier y EL Portezuelo donde nuevamente Darío Gasco, esta vez en dupla con Alvaro Macías, se quedaron con la victoria. César Ferreira y Sebastián Pastori, los únicos representantes de Tierra del Fuego, tuvieron una destacada participación en lo que fue el debut de ambos en esta tradicional competencia.

Dominaron la carrera de principio a fin y se llevaron todos los aplausos al llegar a la meta. Darío Gasco y Álvaro Macías “domaron” las montañas tucumanas y son los nuevos reyes del Mountain Bike. El concepcionense y el catamarqueño fueron imparables.

“Estoy muy feliz. Entrenamos durísimo para llegar a este objetivo. Esta victoria es el fruto de muchos meses de preparación”, contó el “Mono” Gasco, que sumó su quinto triunfo en la prueba que se corrió entre San Javier y El Portezuelo. “Para mí es un sueño hecho realidad. Ganar esta carrera es lo que sueña todo biker desde el primer día que se sube a una bicicleta. Es lo máximo a lo que se puede aspirar. Sin dudas esta es la carrera más prestigiosa de Sudamérica”, sostuvo “Alvarito”, que siente que tocó el cielo con las manos.

Para ambos bikers ganar esta carrera fue alcanzar la gloria. “Cuando sabía que iba a correr con el Mono me puse muy contento, porque era consciente de que mis chances para ganar mi primer Trasmontaña crecían enormemente”, explicó el biker nacido en Santa María. “Álvaro está en un gran momento. En las subidas tiene mucha potencia. Desde el año pasado demostró que está en ascenso. Hubo algunos sectores donde le tenía que decir que me espere un poco. Es un animal sobre la bicicleta. Se merecía este triunfo, porque además de un gran corredor, es una excelente persona”, fue el elogio que le tiró Gasco a su compañero.

Luego de competir siete años con Luciano Caraccioli (con siete éxitos es el biker más ganador de la general), el representante de “La Perla del Sur” decidió cambiar. “Dejar de correr con ‘Lucho’ fue una decisión muy dura. Siempre estamos buscando la evolución. Todos buscamos superarnos y creímos que era el momento. Necesitaba un cambio. Competí durante la mitad del año en Europa y necesitaba un cambio de aire. Tener un compañero nuevo fue una motivación extra”, explicó. El catamarqueño tampoco se quedó atrás con los elogios para su compañero. “Correr con Darío es una ventaja enorme. Tiene mucha experiencia y sabe motivarte en el circuito. Hubo lugares del trazado donde iba haciendo chistes y eso era para mantenerme incentivado. La verdad que es un lujo correr con él”, dijo Macías.

La pareja vencedora completó el recorrido en 2 horas, 17 minutos y 24 segundos, relegando por 3’08” a los mendocinos Enzo Fredes y Germán Dorhmann. El tercer lugar fue para Franco Molina y Caraccioli, que culminaron a 7’08” de los ganadores. Felipe Sundblad y José “Cheo” Hernández, vencedores de Mayores A, fueron cuartos en la general. “La carrera la empezamos a definir en la largada. Sabíamos que no había margen de error. El nivel de los participantes fue muy alto. Tuvimos un ritmo de carrera muy parejo. Llegamos enteros a la zona del Alto de Maciel y atacamos muy fuerte en esa subida”, expresó Gasco. “Hicimos una gran carrera. Fuimos de menor a mayor. Impusimos un gran ritmo y por suerte me sentí bien durante toda la carrera. Estoy feliz. Más no se puede pedir”, expresó Macías.

Los fueguinos se guardaron de más

No bien comenzó la prueba, la dupla riograndense integrada por César Ferreira y Sebastián Pastori se encontraron a gusto con la bajada de casi 13 kilómetros, de hecho, los punteros de la general estaban adelante de ellos tan sólo un minuto.

Las complicaciones llegaron no bien arranco la pendiente arriba, un desperfecto mecánico en uno de los rodados, lo hizo perder alrededor de 25 segundos, lo que le cortó el ritmo de carrera pero fue lo único que los frenó en alguna medida, luego fueron parejos y guardando energías para los sectores que supuestamente eran los más complicados, y que sólo habían oído de otros bikers, ya que ellos al llegar muy sobre la hora a Tucumán, sólo tuvieron la chance de recorrer los primeros kilómetros de carrera.

Luego, y a medida que se acercaba la meta los dos corredores de Río Grande se dieron cuenta que habían guardado energías de más, los dos estaban enteros y ya había pasado lo peor sin que los haya cansado, y pese que que remontaron sobre el cierre, habían dejado pasar mucho tiempo.

La dupla fueguina clasificó en el puesto 169 de 1473 parejas que terminaron, habían largado 1599, mientras que en Mayores A fueron 39, y según ellos, de haber bajado en cinco minutos su producción, hubiesen estado en el Top 100, algo que intentarán realizar el año próximo cuando vayan por la revancha.

Un marplatense corrió con una pierna ortopédica

El Trasmontaña es apto para todos. En la largada Jorge Ortiz sorprendió cuando pasados los primeros 10 minutos de las 9 se presentó, firme junto a su compañero Osvaldo Bagnato. Al marplatense, que le falta una pierna, corrió con una prótesis y estuvo muy cerca de llegar a la meta. Hugo Shaw, por su parte, superó el desafío que él mismo se propuso después de los problemas causados por la imprudencia de un tercero que causó un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. La montaña no le cerró el paso a nadie. Todos pudieron correr.

El caso de Ortiz es especial ya que usa una pierna ortopédica. “Tengo un cono de silicona que se une al muñón y por fuera tiene un cono de fibra de carbono. El resto es aluminio”, contó el marplatense. Hace 13 años Ortiz, que es ingeniero Agrónomo, sufrió un accidente en el campo por una toma de fuerza que hizo un tractor. ¿Resultado? “Tuve una amputación en la pierna derecha por encima de la rodilla”, explicó sobre el episodio que no frenó su espíritu deportivo. “Antes del accidente yo hacía ciclismo y triatlón. Dejar el deporte nunca fue una opción y aquí estoy”, reconoció el hombre de 62 años.

“Llegué hasta la estación de servicio de El Siambón”, indicó Ortiz. El motivo de la deserción no estuvo relacionado con su particular condición, como podría pensarse en un principio.

“Arriba del telégrafo tuve que esperar a mi compañero que no llegaba y no llegaba. Estuve como media hora, calculo. Hacía cinco grados, según lo que marcaba la computadora. Mi compañero tuvo que caminar desde El Telégrafo hasta la estación de servicio donde un auxilio le solucionó el problema que tenía en la transmisión, pero le dije que siguiera porque a mí me agarró una hipotermia”, relató la situación.

Aunque no terminó el rally por parejas, Ortiz pudo sacar importantes lecciones. Ya anotó lo que hará la próxima vez que regrese a las sendas del cerro San Javier. “Yo pedaleo con una sola pierna, la prótesis acompaña nomás. Le ‘pifié’ porque la que usé es para pedalear exclusivamente, no sirve para caminar. En varias subidas me tuve que bajar y me resultó complicadísimo subir caminando”, reconoció. “Lo que pasó con ésta prótesis es que el pie no es dinámico y no me permite caminar cómodo”, insistió el biker.

Mucho mejor

Shaw, tal como lo había anticipado en la entrevista del viernes en LG Deportiva, hizo lo que se propuso. “No me bajé nunca de la bici”, remarcó el biker que en 2008 perdió ocho dedos de sus pies. De un rescate del auto que ardía con él adentro a terminar el Trasmontaña pasó una década. En el medio numerosas operaciones, largas horas de rehabilitación y un presente en el que todavía no está ausente el dolor, sobre todo en los pies. “La carrera se dio mucho mejor de lo que esperábamos. Las bajadas fueron lo más complicado, pero si me bajaba iba a frenar a mucha gente. Por suerte no me trabé en ningún lugar”, celebró Shaw.

Junto a Ignacio Figueroa cumplieron todo lo que dijeron. “Entre las 15 y las 16 estamos en la llegada. Si todo sale bien”, había anticipado el horario de encuentro con LG Deportiva. A las 15.14, Hugo e Ignacio chocaron los cinco para pasar por la meta en El Portezuelo. Todo salió como lo planearon.

La carrera comenzó a las 8 en el Cerro San Javier. La competencia ─todo un clásico en el calendario deportivo y turístico de la Provincia─ convocó en la edición 2018 a más de 3.000 bikers que llegaron de diferentes puntos del país y de Latinoamérica para desafiar todos sus límites en los cerros tucumanos. El Trasmontañita -competencia para los más chicos- largó a las 9 desde La Sala.

Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, declaró que la competencia “es la envidia de la región porque muchas provincias quisieran tener un evento de esta magnitud”.

Agregó que, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio Turísticos, se conoció que la Capital tendrá para este fin de semana un 84 % de ocupación hotelera; San Javier y Raco con un 99%; mientras que Tafí del Valle alcanzará un 74% de ocupación.

Según detalló Miguel Kachurosky, organizador del Rally Trasmontaña, se premiará a los más de 600 corredores que, se espera, cumplan con el itinerario de ruta entre San Javier y El Portezuelo.

El secretario de Deportes, José Banegas, dijo que el Trasmontaña es un gran producto tucumano: “Vendrán más de 2500 personas a disfrutar de las bellezas de Tucumán y de la organización de esta prueba deportiva que implica, además, una logística muy grande”.