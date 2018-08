Susana Sosa: “Para la justicia, no hay diferencia entre patear a un perro y patear una mesa”

El próximo jueves proteccionistas de toda la provincia marcharán en repudio al maltrato animal. Piden modificar la legislación para que los animales sean considerados sujetos de derecho.

TOLHUIN.- La ONG Patitas Tolhuin marchará el jueves junto a proteccionistas de Ushuaia y Río Grande, con el objeto de visibilizar el abandono que sufren los animales en toda la provincia. La convocatoria en esta ciudad será a las 16 en la Plaza Corazón de la Isla (Rafaela Ishton y Lola Kiepja).

Susana Sosa, integrante de Patitas Tolhuin, la organización que oportunamente denunció en la justicia el abandono de los perros alaskanos de Valle de los Lobos, reclama la necesidad de reconocer a los animales como sujetos de derecho para poder aplicar sanciones más severas ante casos de maltrato o muerte. En diálogo con El Sureño, afirmó: “Queremos ver si se puede lograr algún cambio en la provincia porque mientras tanto, no hay diferencia entre patear una mesa y patear un perro para la justicia”.

Sosa definió el abandono como una de las formas más comunes de maltrato. “En Tolhuin lo que más se evidencia es el abandono de los perros, porque la gente no termina de tomar conciencia. Nos tiran perros de Ushuaia y Río Grande. Encontramos muchos perros vagando por la ruta, hemos visto autos abriendo las puertas y bajando perros para luego alejarse. De esos casos hay un montón y nos consta lo que sucede en la panadería. Después de los fines de semana largos o jornadas multitudinarias, acá los lunes nos encontramos con perros nuevos y más los que andan sueltos”.

En un año y medio que llevan como asociación, Patitas Tolhuin ha castrado 270 perros de la calle y dado en adopción unos 200 cachorros. “Para las pocas personas que somos y para la población que tenemos, consideramos que es mucha cantidad”, afirma Sosa.

Uno de los problemas más comunes que se dan en Tolhuin, es que en las urbanizaciones nuevas hay pocas propiedades cercadas y por eso los perros quedan en la calle mientras los dueños salen a trabajar. “La gente está viendo cómo comprar un televisor más grande en lugar de invertir en un cerco que va a mejorar notablemente la salud y la higiene de toda la familia, porque así, vos tenés a tu perro vacunado y desparasitado en tu patio y no entran otros perros a tu propiedad”.

Por esta razón, Patitas Tolhuin no da perros en adopción si la casa no está cercada. “Es una de las medidas que ponemos, porque la idea es que no sufra el maltrato de que lo atropelle un auto y lo dejen tirado sin hacerse cargo”.

Trabajo conjunto

Según indicó Sosa, la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Tolhuin tiene un solo veterinario y no hacen recorridas para identificar casos de maltrato. “Cuando nos llega una denuncia, nosotros lo informamos a Zoonosis. Entonces sí, intervienen notificando al dueño. Si el problema sigue, se aplican las multas”. En cuanto a las castraciones, explicó que “las hacemos con el municipio. Nos dan turnos y por lo general los martes y jueves estamos castrando perros de la calle”.

La integrante de Patitas Tolhuin dijo que podrían ocuparse de realizar más castraciones, si la Municipalidad facilitara el uso del quirófano móvil oportunamente asignado por el programa Pro Tenencia. “Nosotros tenemos nuestro veterinario de Río Grande que es Jeremías Sarmiento, quien nos ofreció un montón de veces venir a castrar perros los fines de semana. Nos está costando un poco pero si la Municipalidad nos autorizara a usar el quirófano móvil, el veterinario no tendría ningún problema en venir a castrar los fines de semana como una colaboración al pueblo y a la Municipalidad, que vería más aliviado su trabajo”.

CUADRO:

LOS LUGARES

Marcha por los animales y sus derechos

Fecha y hora: 18 de agosto, a las 16.00

En Ushuaia: Plaza Cívica 12 de Octubre, en avenida Maipú 420

En Tolhuin: Plaza Cívica Corazón de la Isla, en Rafaela Ishton y Lola Kiepja

En Río Grande: Playón del Mercado de la Costa, en Islas Malvinas 734.