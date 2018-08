SUTEF detalló las dificultades que atraviesan las escuelas de la provincia

RÍO GRANDE.- Desde el gremio docente SUTEF se refirieron a las condiciones de infraestructura y servicios de varias escuelas de la provincia. “El problema más grave es que no se ocupan en solucionar, pero sí de salir a responder” dijo la secretaria General del Sindicato Docente en Río Grande, Verónica Andino.

En este orden señalaron que “en la Escuela N° 21 y en el Colegio “Dr. Ernesto Guevara” continúan con problemas de abastecimiento de agua potable. En ambos edificios el miércoles no se disponía de agua y no se suspendieron las actividades. Esto pone en serio riesgo a todas las personas que concurren a los establecimientos pues no están dadas las condiciones de salubridad que marca la normativa. Los directivos de ambas instituciones manifestaron que llamaron en repetidas oportunidades a Obras Públicas a fin de darle solución al problema pero no obtuvieron otra respuesta que la espera”.

En la Escuela N° 14 “los docentes manifestaron su preocupación por la presencia de personal realizando obras de mantenimiento con los estudiantes dentro de la institución, lo que viola la normativa vigente en cuanto a seguridad”.

Mientras que “en el Colegio “Soberanía Nacional” denuncian que los estudiantes están usando los baños destinados a los docentes porque los que les corresponde usar no están en condiciones”.

En Ushuaia denunciaron problemas en el Jardín N°7, la Escuela N° 40 y la Escuela N° 15.

Andino se refirió al estado de los establecimientos educativos a la vez que respondió a las acusaciones de posible sabotaje. “La Escuela 21 hoy (por ayer) tiene problemas de calefacción, la Escuela 32 no tuvo actividades por falta de higiene, el Jardín 17 tiene problemas de calefacción y el Guevara no tenía agua”.

“La tragedia y pérdida de dos vidas en Moreno desató un miedo que veníamos nosotros poniendo en evidencia, que venimos denunciando hace muchísimo tiempo, que no ha habido ni inversión en los edificios educativos. Si no se pone plata en solucionar los problemas de fondo, estructurales de los edificios educativos de la provincia no hay posibilidad de que de un día para el otro todo dé perfecto, como dice el secretario de Educación, Pablo Gattamora”.

En cuanto a los controles sistemáticos a la situación estructural de las escuelas que anunciaron desde Educación, Andino aseguró; “creo que es totalmente irresponsable en sus dichos Gattamora, porque hizo referencia a que el 90% de las escuelas han sido controladas y que faltaría un 10%. Para esto, no se dice cuáles pertenecen al 90% y cuáles al 10 restante”. Con lo cual el papá y la mamá que tiene que llevar a sus niños a la escuela no sabe si su hijo acude a la escuela del 90% que ya está controlada, o si está dentro del 10% que no”.

La referente del gremio docente resaltó que los problemas estructurales en los edificios educativos están lejos de estar resueltos. “Porque no está todo perfecto en la infraestructura de las escuelas. Qué clase de seguridad plantea el Ministerio de Educación para los alumnos y para los docentes que trabajan a diario”.

Además agregó, “se olvidó que los trabajadores permanecemos ahí y no tenemos la seguridad. Hemos pedido por escrito a Defensa Civil, a Camuzzi, que deben certificar que las instituciones educativas están en condiciones, por una cuestión de seguridad”.

Dentro de los últimos inconvenientes en las escuelas, Andino destacó que esta semana, “en la Escuela 35 hubo olor a gas, lo denunciaron los papás cuando llevaron a sus niños. Pero también en el colegio Maradona, en el Guevara en el día de ayer no hubo agua en todo el día y tampoco no hubo responsables”.