Taxis y remises: “El proyecto prevé un traspaso espontáneo y voluntario”

La aclaración vino de parte del Subsecretario de Gestión y Participación Ciudadana. Luego de un día en que se informó la posibilidad de unificar los servicios de taxis y remises en la ciudad, el funcionario aclaró en qué consiste la propuesta.

RIO GRANDE.- El subsecretario de Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Daniel Facio, aclaró: “El proyecto presentado al Concejo Deliberante prevé la apertura de un registro de remiseros que deseen migrar al servicio de taxis, pero que es absolutamente espontáneo y voluntario”.

“Hemos dialogado y tratado esta medida con los sectores, en el marco de un proceso trabajado con todos ellos ya desde el año pasado, con reuniones tanto en el Concejo Deliberante cómo en el Ejecutivo Municipal”, dijo el funcionario.

“De hecho, producto de ese proceso, se logró la aprobación de una ordenanza donde se consensuaron varios aspectos en aquel momento, como la menor cilindrada en el remis, la fijación de una tarifa única, entre otras más“, agregó Facio.

En este sentido, aseguró: “Este proyecto sería el segundo paso de lo que se venía trabajando, dado que hay remiseros que nos han manifestado su voluntad de acogerse a esta propuesta, pero aquellos que no lo quieran hacer seguirán como hasta ahora sin ningún inconveniente, adecuándose por supuesto a la Ordenanza 3673 que fue aprobada el año pasado”.

“Es importante aclarar que aquel que no quiera inscribirse no modifica en nada su situación, por ser algo totalmente libre y voluntario. El que lo desee se podrá inscribir y el que no, no”, subrayó.

Finalmente, el funcionario dijo que todavía resta continuar con un trabajo de consensos: “Es esto en lo que seguiremos abocados estos días. Por ahora es una propuesta”.

“Lo que se persigue a la hora de hablar de estos temas es tomar los planteos de uno y de otro lugar, y frente a ello, plasmarlos en un proyecto para proponerlo”, concluyó.